DHA YURT BÜLTENİ-8 

Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Suda bitkin haldeki yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibi tarafından kaçak göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için ise Sahil Güvenlik tarafından 1 helikopter ve 3 bot ile havadan denizden arama kurtama çalışması başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken bindikleri fiber tekne batan kaçak göçmenlerden 8'i kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için ise Sahil Güvenlik tarafından havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Erzincan Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı. Havadan drone ile takip edilen kurbanları atlı, ATV kurban timi müdahale edecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timi antrenmanlarına başladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getirmek amacı ile oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atarak hazırlıklarını sürdüren tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen 'drone' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek; 'Kurbanlıkları kaçan vatandaşlarımız bizlere Alo 153 telefon hattından ulaşabilirler. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır" dedi. Tim Şefi Ertuğrul Telli antrenmanların büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurban timinin antremanından genel detay görüntü

-Koşmaları, parkur geçişleri

-Atlı drone ve atvli ekibin çalışması

-Kurban timinin kement atma çalışması

-Tim şefi Ertuğrul Telli'nin açıklaması

-Belediye başkan yardımcısının açıklaması

-Kurban timi genel görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor

Çorum’da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Kentte toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoya götürülüyor. Burada sahiplerini bekleyen eşyalar arasında cep telefonu, ziynet eşyaları, cüzdan, gözlük, anahtar, ayakkabı, bilgisayar, bebek arabası, mutfak tüpü, bisiklet, tablet ile yüklü miktarda para bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor.

'MÜRACAAT EDİP KAYIP EŞYALARINA KAVUŞSUNLAR'

Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, kendilerine müracaat etmeleri halinde kayıp eşyalarına kavuşabileceklerini söyledi. Çiftçi, "Zabıta müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü, ziynet eşyası bile var. Bunların hepsi milli servet. Yıllardır bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlarö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp eşyalar

-Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi,

-Belediye binası

-Detaylar

Haber-Kamera:

