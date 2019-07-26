DHA YURT BÜLTENİ-8

İzmir'de palet deposunda yangın (EK)

1)HAYVANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi ve köpekler, palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın sırasında dumandan etkilenmemeleri için bulundukları yerden alınarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Kedi ve köpekler, duman ve ısıdan etkilenmemeleri için kafeslerden çıkarılarak tahliye edildi. Tedavilerinin yapılması için Merkez'de tutulan kediler araçlarda korunurken, köpekler Merkez'in bahçesinde tutuldu. Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi ve köpeklerin tedavilerinin sürdürüleceği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi ve köpeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ==================================================== 2)KAĞAN VE SİNEM’İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Düzce'de geçen hafta Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi kayboldu. 5 kişinin cesetleri bulunarak, toprağa verildi. Dün yağmur nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, bugün Kağan Töngel ile Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları devam etti. Sel felaketinin 9’uncu gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, polis, itfaiye ve DAKE'den oluşan ekipler alana dağıldı. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı karış karış tarıyor. Ekipler arama çalışmalarında özellikle Uğurlu köyü mevkiinde bulunan Kıran Deresi ile Melen çayının birleştiği noktada yoğunlaştı. İş makineleri ise bölgede oluşan yığınları kaldırdı.

Düzce Valiliği’nden sel bölgesindeki son durum hakkında yapılan açıklama şöyle:

“İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle; kayıp olan 2 vatandaşımız için, 196 personel, 58 araç ve arama köpekleri ile kara ve denizden arama çalışmaları devam etmektedir. Ön hasar tespit tamamlanmış olup, kesin hasar tespitleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteği sağlanmaktadır. Ayrıca şebekesi zarar gören köylerimizde 47 içme suyu şebekesinin 28’i onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesi’nce 135 temizlik görevlisi tarafından alanda temizlik çalışmaları devam ekmektedir. 20 kişilik ekiple Akçakoca’da kumsal temizliği yapılmaktadır. Hasar gören bölgede hayatın hızla normale döndürülmesi çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir Görüntü Dökümü

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Arama çalışmalarından görüntü ve detaylar

Drone görüntüleri Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===================================================== 3)BAKAN PEKCAN'DAN RUS İŞ İNSANLARINA; KALİTE DE UYGUN FİYAT DA BURADA TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Rus iş insanlarına seslenerek,“Rusya dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, mobilya, dondurucular, elektrik transformatörleri, inşaat malzemeleri, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, ilaç, kozmetik alıyor. Türkiye tam da bu ürünleri tüm dünyaya, en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihracat ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum; uzaklarda aramayın. Kalite de uygun fiyat da burada" dedi.

Türkiye-Rusya İş Konseyi 20.Ortak Toplantısı, Antalya Rixos Downtown Oteli'nde yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Başkanı Nail Olpak ve iş insanları katıldı. Toplantıda, inşaat- müteahhitlik, ulaştırma- lojistik, enerji ve karşılıklı yatırımlar alanında işbirliği konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu tür toplantıların yeni yatırımlara, iş birliklerine fırsat olmasını dileyerek sözlerine başladı. Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarlarındaki küçülmeye, dünya ekonomisindeki küçülmeye rağmen ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, "Tabii Rusya'ya ihracatımız aynı oranda artmıyor. Ama hedefimiz onu da karşılıklı olarak çalışarak, dengeli ticaret hacmine ulaştırmak. Ülkelerimiz arasındaki ticari pazarın önü son derece açık. Bu konuda siz iş insalarına büyük iş düşüyor. Biz hükümetler olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

2018 yılı ticari verilerine göre Türkiye'nin Rusya ile 3.4 milyar dolar ihracat, 22.3 milyar dolar ithalatı bulunduğuna dikkat çeken Bakan Ruhsar Pekcan, “2012 yılında 33.3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız gerekiyor. Her iki devlet başkanının bizlere verdiği hedef bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır" diye konuştu.

'UZAKLARDA ARAMAYIN'

Rusya'nın dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, mobilya, dondurucular, elektrik transformatörleri, inşaat malzemeleri, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, ilaç, kozmetik aldığına vurgu yapan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye tam da bu ürünleri tüm dünyaya, en kaliteli ve en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Ben buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum. Uzaklarda aramayın. Kalite de uygun fiyat da burada. Buyrun iş adamları da burada. Bu işbirliklerini artıralım. Ticaret hacmimizi karşılıklı artıralım. Bu ürünlere yenilerini ve yeni yatırım alanlarını, yeni işbirliği alanlarını da ekleyerek, en kısa zamanda 100 milyar dolara ulaşalım."

En önemli gündem maddelerinden birinin de yerel paralarla ticaret olduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu konuda da İstanbul'da iki ülkenin finans çevreleri ile ortak toplantılar yapıldı. Bizim 2018 yılında Rusya Federasyonu'na yaptığımız ihracatın bir önceki yıl yüzde 11, bir sonraki yılın yüzde 12'si yerel paralarla yapılmıştır. Ancak ithalatımızın binde 5'i yerel paralarla yapıldı. Bu konuda Rusya'dan da yerel paralarla ticaretin artırılması konusunda katkılarını bekliyoruz. 16-17 Temmuz'da Türk-Rus bankacılık finans çalışma grubu gerçekleşti. Artık Mir kartının kullanımı Nisan ayından itibaren başladı. Şu anda 4 milyon TL hacme ulaştı. Mir Rusça'da 'barış' ve 'dünya' anlamına geliyormuş. Çok önemli bu kavramın Türk-Rus ilişkilerini global vizyonunu da yansıttığını düşünüyorum."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem sürücülere hem de hususi hizmet pasaportu olanlara yönelik vizenin kaldırılmasını bu toplantının bir hediyesi olarak kabul ettiklerini aktaran Bakan Pekcan, "İnşallah en kısa zamanda 2015'teki vize serbestliğine dönmemiz gerekiyor. Bize bu yakışır. 100 milyar hedefine de bu yakışır. Türkiye'de iş yapmak isteyen Rus iş damlarına her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise Rus vatandaşların Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki güven artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İlişkilerimiz gerçekten yükselme trendinde. Sayın Putin ve Erdoğan'ın ilişkilerin yükselmesi için yaptığı katkılar çok önemli. Özellikle enerji ve tarım ile diğer alanlarla ilgili düzenli görüşmeleri ve temasları çok önemli. Türkiye şu an önemli partnerlerimizden biri. Türkiye, Rusya'nın 6'ncı sıradaki ticaret partneri" dedi.

Putin ve Erdoğan'ın ticaret hacimlerinin artırılarak, 100 milyar dolar hedefini önlerine koyduklarını söyleyen Bakan Novak, “Türk Akımı, Akkuyu önemli projelerimiz arasında yer almaktadır. Şu ana kadar 10 milyar dolar Rusya'da, 10 milyar dolar da Türkiye'de yatırımlar oldu ama bu yeterli değil. İş Bankası ile ortaklaşa yapılan Mir Kart Projesi'ni de önemsiyoruz. İki ülkenin refahı için Türk iş adamlarını Rusya'ya davet ediyoruz. 2-5 Ekim'de yapılacak İş Formu'na hepinizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise 500 yıllık Türk-Rus ilişkisinin coğrafyadaki gelişmelerden dolayı önemli sınav verdiğini belirterek, “2018 yılında Rusya'ya ithalat ve ihracatımız artmıştır. 25 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 14 artmıştır. Dış ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlenmesi bizi mutlu etmiştir. Vize konusunda dün aldığımız haber bizleri sevindirmiştir. Bunun devam etmesini diliyoruz. İkili ticaretimizdeki yerel para birimlerimizi yüzde 10'dan daha yukarıya taşımamız önümüzdeki önemli bir sınavdır. Siyasal ve kültürel anlamda güvenin pekişmesi için de önem arz etmektedir. Ticaretteki dengesizliğin giderilmesi de önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından, iki bakan Türk-Rus 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü'nü imzaladı. Türk ve Rus heyeti daha sonra, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nı basına kapalı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay görüntüler

- Bakanlardan detay görüntü

- Konuşmacılardan detay görüntü

- Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasından görüntü

- Rusya- Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev'in konuşmasından görüntü

- DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşmasından görüntü

- Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın konuşmasından

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasından görüntü

- İmza töreninden ve toplu fotoğraf çekiminden görüntü

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan detay görüntü

- Kek Toplantısından detay görüntüler

594MB /// 5.21" Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ================================================== 4)EKİP OTOSUNA SALDIRIDA YARALANAN POLİS İÇİN KAN VERMEYE KOŞTULAR ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde uzun namlulu silahla polis aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay'ın (31) tedavisi devam ediyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın terör bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi. Sincik Devlet Hastanesi civarında dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis aracına, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Ekip otosundaki polis memuru 1 çocuk babası Taha Uluçay, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Polislerin de de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırgan ya da saldırganlar kaçtı.

KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİLER

Taha Uluçay, Kahta Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uluçay için belediye hoparlörlerinden kan anonsu yapıldı. Çok sayıda vatandaş, kan vermek için hastaneye akın etti. Hayati tehlikesi süren Uluçay'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede yürütülen geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Çok sayıda özel harekat polisi ve jandarmanın katıldığı operasyona, helikopterler de havadan destek veriyor. Güvenlik güçlerinin, olayın terör bağlantısı olup olmadığını da araştırdığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Kan merkezi

-Kan verecek vatandaşlar

-Sağlık ekipleri

-Kan veren vatandaşlardan röportaj

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 157 MB ================================================== 5)'PARMAK BEBEK' HAYATA TUTUNDU SİVAS'ta 6 aylıkken 670 gram olarak dünyaya gelen Niyazi Miraç adlı prematüre bebek, yapılan tedaviyle hayata tutundu. 120 gündür tedavisi devam eden bebek 1 kilo 900 grama ulaştı. Anne Sevgi Demir Kaya,"Bebeğim erken doğdu. Onu incitmekten, dokunmaktan çok korkuyordum. Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor" dedi.

Sivas'ta yaşayan Sevgi Demir Kaya (29) üç yıl önce markette işçi olarak çalışan Mevlüt Kaya ile evlendi. Kaya, aradan geçen 3 yılın ardından hamile kaldı. Yapılan kontrollerinde erken doğum riski bulunan Kaya, hamileliğinin 5'inci ayında rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne başvurdu. Kaya'nın 13 Temmuz'da doğması gereken erkek bebeği 30 Mart´ta sezaryanla alındı. 670 gram olarak dünyaya parmak bebek olarak dünyaya gelen bebeğe ailesi Niyazi Miraç adını verdi. Yaşaması mucize olarak görünen hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde kuvözde tedaviye alındı. Annesinin sütüyle beslenenen ve doktorlar ile hemşirelerin yakından ilgilendiği Niyazi Miraç bebek hayata tutunarak 120 günde 1 kilo 900 gram ağırlığına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan bebek evine gideceği günü bekliyor. Anne Sevgi Demir Kaya da kuvöz de hayata tutunan bebeğinin yanından hiç ayrılmıyor.

'DOKUNMAKTAN KORKUYORDUM'

Anne Sevgi Demir Kaya, ilk hamile olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirterek, "Evliliğimizin üçüncü senesinden sonra Allah nasip etti evlat sevgisini ama hamileliğimin ilk haftalarında riskli bir gebelik geçireceğimi söyledi doktorum. Daha sonra doktorumun tavsiyelerini, söylediği ilaçları yerine getirmeye çalıştım. Ama erken doğum riskini söylediler, iyi bir yoğun bakım ünitesi bulmam gerektiğini söylediler. Biz de eşimle birlikte araştırmaya başladık. Cumhuriyet Üniversitesi Yenidoğan Bakım Ünitesi´ni bulduk. Çünkü burada erken doğup yaşayan bebekleri de öğrenince çok sevinmiştim. Çünkü bebeğimin yaşama ihtimali çok azdı. 16 hafta erken doğdu. 670 gram doğdu. 13 Temmuz'da doğması gerekirken 30 Mart'ta doğdu. Ben çok korkmuştum. Hemen yoğun bakıma alındı. Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Ben de moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Ama onu incitmekten, dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz" dedi.