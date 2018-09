DHA YURT BÜLTENİ 9

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol dağı bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağarada yaptıkları aramada, 200 adet CD ele geçirildi. Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma ve güvenlik korucularının ortak düzenlediği operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonlar kapsamında 1 adet mağara tespit edilmiş ve operasyon bölgesinde bulunan birlikler tarafından yapılan mağara aramasında, kullanılmaz hale gelmiş birçok yaşam malzemesi, yaklaşık olarak 200 adet CD, 1 adet not defteri, 1 adet boş Kaleşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile sıhhiye malzemesi bulunmuştur. Bulunan CD’ler, not defteri ve Kaleşnikof marka silah şarjörü incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin gazilere verdiği değerin ifadesi olan bu kahramanları anma gününde özellikle bize bu kutsal vatan toprakları üzerinde ve şanlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın fertleri olarak bağımsız bir şekilde yaşamamıza vesile olmak için canlarını feda eden şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ahirete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, vatanımızın üzerinde her zaman var olan mukaddes ruhları önünde saygıyla eğilirken, hayatta bulunan gazilerimize sağlık ve mutluluk dilerim. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin her satırı binlerce şehidin kanıyla yazılmış, kahraman gazilerin kılıcının kamçısı ile mühürlenmiştir. 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa’ya 'gazilik' unvanı vermiştir ve rütbesini mareşalliğe yükseltmiştir. Bu kutsal unvanın verilmesinin tarihi olan 19 Eylül gününün kutlanması, devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin göstergesidir. Bu anlamlı güne ismini veren gazi bir kahramandır. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan yüce değerlerdir. Biz onların, yaşayan temsilcileriyiz. Gazi olmaktan büyük onur duyuyoruz."

'BİR DAHA OLSA YİNE SAVAŞIRIZ'

Törene katılmaktan büyük onur duyduğunu belirten Gazi Ziyaettin Kaplan(63), "Sarıkamış’a gönüllü gittim. İlk çıkarmaya katıldım. Vatanımız için aç, susuz kaldık. Bir daha olsa yine savaşırız. Biz gaziyiz vatan için canımızı feda ederiz" dedi. Her sene Gaziler Günü kutlamalarına katıldığını belirten 65 yaşındaki Gazi Ali Aydın, "1974’te Kıbrıs Savaşı’na katıldım. Her sene Gaziler Günü kutlamalarına katılıyoruz. Savaşta 5 kez ölüm tehlikesi atlattım. Gazi olmak çok büyük bir şeref. Bugün üzerimdeki kıyafetlerle, kendimi gazi olduğum günkü gibi hissediyorum. Şimdi emekliyim" diye konuştu. Merhum Kore Gazisi Yaşar Türkmen’in eşi Muazzez Türkmen ise, "Eşim 2009’da 86 yaşında rahmetli oldu. Topçu Tugayı İkinci Ordu’dan emekliydi. Törenlere elimden geldiğince katılıyorum. Gazi eşi olduğum için çok gururlanıyorum" dedi.