DHA YURT BÜLTENİ -9

Meslektaşının şehit ettiği polis memuru, toprağa verildi KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı polis memuru Eyüp Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50) memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Havalimanı İç Hatlar yolcu geliş noktasında meydana geldi. Havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt tarafından tabancayla vurularak şehit edilen evli ve 3 çocuk babası polis memuru Ali Ağkuş'un cenazesi Kayseri'deki törenin ardından karayolu ile memleketi Sivas'a getirildi. Ağkuş için Ulu Cami'de öğle namazı sonrası, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin eşi Fatma, çocukları Burhanettin, Şevval, Ahmet Ağkuş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında camide bekleyen şehidin eşi ve çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Ağkuş, Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Şehidin eşi ve çocuklarının üzüntüsü

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namızının kılınması ve uğurlanışı Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) =============== Freni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdi İZMİT'te, sürücüsünün park ettiği halk otobüsü, frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağı ilerleyerek kameriyeye çarptıktan sonra bahçeye girerek durdu. Otobüste ve bahçede kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 PN 110 plakalı park halinde bulunan otobüs bir anda rampa aşağı hareket etti. Sürücüsü bulunmayan otobüs, yol kenarındaki sitenin bahçesinde bulunan kameriyeye çarptı. Kameriyeyi yıkan otobüs, sitenin bahçesinde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bahçedeki rampada askıda kalarak duran otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüsten görüntü

-Vinç ile kurtarma çalışması

-Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

=================== Minibüs kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi Konya'da, yolcu taşıyan minibüsün, kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal ve Selvinaz Duman, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 30'uncu kilometresinde Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e yolcu taşıyan Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı minibüs, iddiaya göre geri manevra yapan İbrahim Gökçebay yönetimindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kocabaş ve 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Gökçebay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Gökçebay'ın sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen evli Mevlüt Karasakal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Karasakal'ın cenazesi Konya kent merkezinde Hacıyevis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi.

Selvinaz Duman da Beyşehir'de toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Mevlüt Karasakal'ın cenaze namazından detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ================== Yola fırlayan yavru köpeği belediye otobüsü ezdi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yola fırlayan tasmasız yavru köpek, bir otobüsün altında ezilerek öldü. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Deliklitaş Mahallesi'nde yaşayan Yasin Başa (16) dün (salı) sabah markete gitmek için evinden çıktı. Bu sırada evin bahçesindeki, sahibi olduğu tasmasız yavru köpek de peşinden gelmek için yola fırladı. Aniden yola fırlayan köpek, bu sırada geçen belediye otobüsünün altında kalıp, ezildi. Otobüs şoförü köpeği ezdiğini farkedip, durdu. Ancak, sevimli köpek, olay yerinde telef oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yavru köpekten geriye ise, daha önce cep telefonuyla çekilmiş çocuklarla oynarken görüntüleri kaldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonuyla köpeğin daha önce çekilmiş görüntüsü

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü