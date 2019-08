DHA YURT BÜLTENİ-9

(ÖZEL)

1)ERGENE NEHRİ'Nİ KİRLETEN SANAYİ, YER ALTI SULARINI KURUTTU

TRAKYA’nın bitmeyen yarası Ergene Nehri’nin en kirli su derecelendirmesi olan 4’üncü sınıf su derecesine ulaşmasında büyük payı olan sanayi işletmelerinin, şimdi de kullandıkları yeraltı sularıyla Ergene Havzası’nı kurutmak üzere olduğu DSİ’nin TBMM’ye sunduğu raporda ortaya çıktı. Son 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü yaşanan havzada sanayinin bir an önce yeraltı suyunu kullanmayı bırakması gerektiğini söyleyen DSİ 11’inci Bölge Eski Yeraltı Suları Şube Müdürü Osman Can Değer, “Bunun önüne geçilmezse çekilen su kadar yerine su gelmediği için gittikçe statik seviyelerde düşümler olacakö dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu tarafından, Trakya’nın yıllardır bitmeyen sorunu Ergene Havzası’na yapılan incelemede bölgedeki yeraltı su kaynaklarının 10 12 yıl sonra tükeneceği belirtildi. Konuyla ilgili komisyona rapor sunan DSİ ise havzada son 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü yaşandığını belirtti. DSİ 11’inci Bölge Eski Yeralı Suları Şube Müdürü Osman Can Değer, özellikle seviye düşümünde büyük payı olan sanayinin bir an önce yeraltı kaynaklarını kullanmayı bırakması gerektiğini dile getirdi.

"SANAYİ’NİN YERALTI SUYUNU KULLANMAMASI GEREKİYORö

Yeraltında çekilen suyun yerine besleme ve yağışlarla yeterli miktarda su gelmediği için kritik seviyelerde düşüşler yaşandığına dikkat çeken Osman Can Değer; “Bugün 60 metre yorumlanan seviye düşüşü yarın 90 metre, öbürgün 100 metre olacak. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bizim sanayini suyunu yeraltı suyundan kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bu suyu sanayi ekonomik olduğu için bedava kullanıyor. Devlet yeraltı suyundan para almıyor. Bu yasa gereği böyle. Halbuki yüzey sularından, barajlardan, göletlerden su temin etmek daha doğal. Dolayısıyla yeraltı suyunu da bu şekilde korumuş oluruz. Bu seviyeler de böyle düşmezö dedi.

“SADECE İÇME SUYUNDA KULLANILMALI"

Sadece içme suyunun yeraltından faydalanması gerektiğine de vurgu yapan Değer; “Bir kovanın içerisindeki suya üç tane pipet koyun mesela. Bu şu demek bu suyu fabrikalar çekiyor, içme suyu çekiyor sulama suyu çekiyor ama fabrikaların pipetinin çapı biraz daha büyük oluyor. Çünkü onlar daha fazla tüketiyor. Dolayısıyla bir an önce fabrikaların bu tüketimin dışına çıkarılması gerekiyor, yüzey suyu kullanmaları gerekir. Yeraltı suyunun içme suyuna kalması gerekir. Zaten çiftçi de zorlanmasa yeraltı suyu kullanmaz çünkü onun için ekonomik değilö diye konuştu.