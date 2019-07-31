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DHA YURT - Bursa'da atık gübre havuzuna düşen 3 işçi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde çalışan işçiler Ali Türkan (47), Bahtihar Arı (38) ve Osman Öz (32), atık gübre havuzuna düştü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde çalışan işçiler Ali Türkan (47), Bahtihar Arı (38) ve Osman Öz (32), atık gübre havuzuna düştü. İtfaiye görevlilerince kurtarılıp, hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği belirlenen 3 işçiden Türkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, İnegöl'e bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde faaliyet gösterilen tavuk üretim tesisinde meydana geldi. Atık gübre havuzunu temizlediği sırada dengesini kaybeden işçi Ali Türkan, havuzun açık kapağından içeri düştü. Türkan'ın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları Bahtiyar Arı ve Osman Öz, hemen yardımına koştu. Türkan'ı, düştüğü atık gübre havuzundan çıkarmak isteyen Arı ve Öz de havuza düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatla 3 işçiyi düştükleri havuzdan kurtardı. Atık gübreden zehirlenen işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Öz ve Bahtiyar Arı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ali Türkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İşçiler, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan zehirlenen 3 işçinin getiriliği İnegöl Devlet Hastanesi'nde panik yaşandı. Atık gübre yüzünden hastanede alınan önlemler artırıldı. Hastane personeli ve çevredeki hastalara maske dağıtılırken, acil servis bölümü kısa süreliğine hasta girişi ve çıkışına kapatıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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