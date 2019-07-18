DHA YURT - Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)

21 K\u0130\u015e\u0130 KURTARILDI\nD\u00fczce'nin Ak\u00e7akoca il\u00e7esi Esmahan\u0131m K\u00f6y\u00fcnde sel nedeniyle mahsur kalan 21 ki\u015fi helikopterle kurtar\u0131ld\u0131. Baca\u011f\u0131ndan yaralanan bir ki\u015fi tedavisi i\u00e7in hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\nD\u00dcZCE (DHA)PARTNERHayran kalacaks\u0131n\u0131z! \u0130\u015fte son model elektrikli otomobilD\u00fczce'de sel: 23 k\u00f6y yolu kapand\u0131, mahsur kalanlar helikopterle kurtar\u0131ld\u0131 (4)Beyo\u011flu'nda nostaljik tramvay\u0131n elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)
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