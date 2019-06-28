BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da eğitim sırasında fenalaşarak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun (24) ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Haber: ANKARA,(DHA)

