HABER

DHA YURT - GİRESUN'DA FINDIK FABRİKASI YANGINDA HASAR GÖRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 07:56 | Son Güncelleme

GİRESUN'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü.

GİRESUN'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, gece yarısı Giresun Organize Sanayi bölgesinde bir fındık fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen ve içinde yüklü miktarda fındık olan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yanan fabrikadan görüntü
-İtfaiye soğutma çalışmasından görüntü
-Dumandan etkilenen 1 kişinin ambulansa bindirilirken görüntüsü
-Olay yerinden detay görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN / GİRESUN,(DHA)

PARTNERMurat Boz'dan anlamlı hareketMurat Boz'dan anlamlı hareket
Barış Pınarı Harekatı'nda 6. günBarış Pınarı Harekatı'nda 6. gün
Yasin Aktay: Çatışma riski doğururYasin Aktay: Çatışma riski doğurur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Her anı saniyesi saniyesine kaydedildi! Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu!

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu!

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi!

Sivas'ta korkutan yangın! At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.