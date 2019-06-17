DHA YURT - İZMİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 KG 8752 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 35 YS 258 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 FC 609 plakalı taksi ise kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile kamyonette bulunan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, takside bulunan 2 yaralı da kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Yeşillik Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına alınmasıyla trafik polisleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kamyonetten görüntü

-Yaralının ambulansa bindirilmesinden görüntü

-Taksi ve yolcu otobüsünden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

