HABER

DHA YURT - İZMİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 03:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 KG 8752 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 35 YS 258 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 FC 609 plakalı taksi ise kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile kamyonette bulunan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Öte yandan, takside bulunan 2 yaralı da kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Yeşillik Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına alınmasıyla trafik polisleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kamyonetten görüntü
-Yaralının ambulansa bindirilmesinden görüntü
-Taksi ve yolcu otobüsünden görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!
Korkunç olay! Trenin altında kalarak feci şekilde can verdi!Korkunç olay! Trenin altında kalarak feci şekilde can verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu soruları yanıtladı! İşte tarihi yayının tüm detayları

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu soruları yanıtladı! İşte tarihi yayının tüm detayları

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Korkunç olay! Trenin altında kalarak feci şekilde can verdi!

Korkunç olay! Trenin altında kaldı!

Otoparkta kurşun yağmuru! Delil bırakmamak için bu yöntemi kullandılar!

Otoparkta kurşun yağmuru! Delil bırakmamak için bu yöntemi kullandılar!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

AA'dan seçim gecesi yaşananlar ile ilgili flaş açıklama! İmamoğlu'na böyle cevap verdiler!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

Türkiye ekran başına kilitlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.