EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen TIR ve bir otomobilde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 104 kilogram 178 gram eroin ele geçirildi. İki aracın sürücüsü tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 21 milyon lira değerinde olduğu kaydedildi.

Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen demir profil yüklü TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR, dorsesinin tabanında yoğunluk tespit edilmesi üzerine de araç arama hangarına çekildi. Dedektör köpekler 'Benga' ve 'Maske' ile yapılan detaylı aramayla, dorse tabanına gizlenmiş 130 paket içerisinde 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Bulgar uyruklu sürücüsü Z.A.A., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araç sürücüsü Z.A.A.'nın uyuşturucuyu paketleri arasında naftalin ve talaş koyarak köpeklerin fark etmesini engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

OTOMOBİLDEN 36 KİLO EROİN ÇIKTI

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki ikinci operasyonda ise Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Irak uyruklu sürücü A.A.A.'nın kullandığı otomobil, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Otomobilde farklı yoğunluklar tespit edilerek hangara çekilirken, narkotik detektör köpeklerinde katıldığı aramalarda aracın motor kısmının üzerinde yer alan havalandırma boşluğu ve kaportasına gizlenmiş 75 pakette 36 kilo 812 gram uyuşturucu maddesi eroin ele geçirildi. Irak uyruklu araç sürücüsü A.A.A. gözaltına alınırken, gümrükten geçişleri sırasında daha az şüphe çekmek amacıyla eşi ve iki çocuğu ile seyahat ettiği anlaşıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü A.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.