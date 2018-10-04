DHA YURT - KASTAMONU'DA, 8'İNCİ AHŞAP FUARI KAPILARINI AÇTI

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı tarafından '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen ve Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu'da, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '8'inci Ahşap Fuarı' düzenlenen törenle açıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen ve Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında '8'inci Kastamonu Ahşap Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 'Ahşaba hayat verenler burada' sloganıyla organize edilen fuar için Kuzeykent Fuar alanındaki açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve sektör temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. 'BEŞİĞİMİZ AHŞAP, TABUTUMUZ AHŞAP' Açılış öncesi konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu deyince akla orman, ahşap geliyor. Kastamonu’nun yüzde 67’si ormanlarla kaplı. Beşikten mezara kadar ahşap. Bizim özümüz bu. Beşiğimiz ahşap, öldüğümüz zaman tabutumuz ahşap. O nedenle ahşaba karşı Kastamonu’nun ciddi bir ruh beslediğine inanıyorum. Ahşabın yanında yan sektörler de piyasada bulunmaktadır. Ama gün geçtikçe insanlarımızın doğaya karşı ilgisinin arttığını da görmekteyim. Ahşap ürün ve mamullerin gittikçe daha da değer kazanacağına inanıyorum. Biz ahşabı tanıttıkça ve sevdirdikçe bu sektörün daha da hızlanacağına inanıyorumö dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise şöyle konuştu: “Ahşap Kastamonu’ya can veren, hayat veren en önemli sektördür. Kastamonu’nun sahip olduğunu orman varlığın sonucu ahşaptır. Kastamonu’daki ahşabı öne çıkaran ve bu sektörü geliştirmek üzere düzenlenen fuarların 8’incisini birlikte yapıyoruz. Fuarımız bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu’da fikir birlikteliği var. Bu birliktelik ile farklı konsept uyguladık. Her yıl tema belirlenecek ve bu tema öne çıkarılacak. Bu yılın teması 'Ahşaba hayat verenler burada'. Turizmde de son birkaç yıldır gelişmeler yaşanıyor. Fuarın gelişmesi Kastamonu’daki turizmin gelişmesi açısından da önemlidir. Konserlerin olduğu, her gün dolu bir etkinlik olduğu fuar olması için birliktelik sağlandı. Kastamonu kendi sınırlarını aşma sınırlarına geldi. Sektör temsilcileri Kastamonu’ya davet edildi, birçok alanda tanıtım yaptık. Fuarın kurumsallaşması açısından da tarihin önceden belirlenmesi önemlidir. İlk defa ahşap fuarı TOBB’un takviminde yer aldı. Tanıtma Fonu’yla desteğiyle tanıtım faaliyetleri organize edildi."