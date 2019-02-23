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DHA YURT - KAYALIKLARA UÇAN TAKSİNİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 04:47 | Son Güncelleme

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkarak kayalıklara uçan taksinin sürücüsü İsa Çakılcıoğlu (48), hayatını kaybetti.

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkarak kayalıklara uçan taksinin sürücüsü İsa Çakılcıoğlu (48), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde İnebolu-Abana yolu İskele mevkiinde meydana geldi. İsa Çakılcıoğlu'nun kullandığı 37 T 5071 plakalı taksi, kontrolden çıkarak denize kenarındaki kayalıklara uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten yere çakılan araçta sıkışan Çakılcıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakılcıoğlu'nun ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakılcıoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çakılcıoğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Araçtan görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU / İNEBOLU(Kastamonu),(DHA)

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