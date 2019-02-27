DHA YURT - Mersin'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında (4)

KANLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Mersin'de kuyumcu ve yanındaki kişinin öldüğü kanlı soygun anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, saat 19.00'da kuyumcuya gelen maskeli soyguncunun, kendisine direnen iş yeri sahibi Mustafa Serpil'e tabancayla defalarca ateş ettiği, daha sonra vitrinden altınları çalarken kuyumcu çalışanı Yasin Tazegül'ü de vurdugu görülüyor. Yaralı şekilde iş yerinden çıkan Tazegül'ün çevreden yardım istediği sırada soyguncu tarafından bir daha tabancayla vurulduğu görülürken, zanlının olayın ardından altınları alarak, olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kimliği belirsiz cinayet zanlısı soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Soyguncunun silah çekmesi

- İş yeri sahibinin soyguncunun üzerine yürümesi

- Soyguncunun iş yeri sahibini vurması

- Soyguncunun vitrindeki altınları alması

- Soyguncunun Yasin Tazegül'ü vurması

- Yaralı halde dışarı çıkan Tazegül

- Soyguncunun Tezagül'e yeniden ateş açması

Haber: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

