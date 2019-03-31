DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ - 12

CHP'li Ağbaba: Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldüğü, silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Ağbaba, "Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partililerle birlikte Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda oy kullandı. 1302 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, sabah saatlerinde Pütürge'de 2 kişinin öldüğü haberi ile üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef 2 yurttaşımız seçimler nedeniyle bir tartışma sonucu öldürülüyor. Hiçbir belediye başkanı, neresi olursa olsun, hiçbir makam bir canın kaybedilmesinin karşılığı olamaz. Hele hele 2 kardeşimizin, 2 insanımızın hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hiçbir belediye başkanlığı 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Umarım bir daha yaşanmaz. Herkesin sağduyulu olması gerekiyor, herkesin sakin olması gerekiyor. Sonuçta seçimler geçiyor, seçimlerden sonra Türkiye'de yeniden bir hayat var. Hepimiz, hep birlikte, hangi siyasi partiden olursak olalım, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü

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- Ağbaba'nın oy kullanması

- Veli Ağbaba'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA) ================= AK Parti ve HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandı AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva ile HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı oylarını kullandı.

HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde 2118 No'lu saldıkta, Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Mustafa Avcı ise Edremit ilçesindeki Hilmi Irak ilk ve Ortaokulu'nda 1230 No'lu sandıkta oylarını kullandı. Ertan, seçim sürecinde çalışan, emek veren herkese teşekkür ederek, "Barışa, kardeşliğe, adalete vesile olsun. Bütün kadınlar, bütün çocuklar için oyumu kullanıyorum. Demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin olduğu daha güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Bugün oyumuzu bu temennilerle kullandık. Güzel bir geleceği hep birlikte başaralım istiyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

'TAKVA, OYUNU KULLANDI'

AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ise, oyunu Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Yusuf Turgut İlkokulu'nda 1046 No'lu sandıkta kullandı. Takva, seçimin, memlekete, Van'a ve halka hayır getirmesini diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan'ın sandık başında kısa konuşması

-Oyunu kullanırken

-HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı'nın oyunu kullanması

_AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın kısa konuşması

-Oyunu kullanırken Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - ==================== Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, ailesiyle oy kullandı AYDIN'ın Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, eşi, annesi ve 1'ü küçük 3 kızıyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, oyunu kullanmak için Turan Ortaokulu'na geldi. Başkan Alıcak'la birlikte eşi Selda Rumeysa Alıcık, kızları Melek Gökçen ve Begüm Alıcık ile annesi Melek Alıcık da 1230 numaralı sandıkta oy kullandı. Başkan Alıcık oyunu, küçük kızı Hümeysa Alıcık ile birlikte sandığa attı.

Başkan Alıcık, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ailemizle birlikte gelerek, oyumuzu kullandık. Kızım Melek Gökçen de ilk defa yerel seçimlerde oy kullandı. Nazilli'miz için her şey güzel olacak" dedi.

Başkan Alıcık'ın eşi ve kızları ile annesi, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Görüntü Dökümü

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- Haluk Alıcık'ın ailesi ile birlikte oy kullanmaya gelişleri

- Alıcık ailesi sırasını beklerken

- Alıcık, oyunu kullanırken.

- Haluk Alıcık ve ailesi 1230 nolu sandık önünde toplu halde

- Alıcık, okulun bahçesinde açıklamasını yaparken

- Genel ve Detay görüntü Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ======================== Denizlililer oylarını kullanıyor Denizli'de 754 bin 368 seçmen, saat 08.00'den itibaren 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler, oy kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçecek olan vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Denizli genelinde 754 bin 368 seçmen 2 bin 510 sandıkta oy kullanıyor. Görüntü Dökümü

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- Okul dışından detay

- Sandıklardan detay

- Oy kullanan vatandaşlardan detay Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ==================== İzmir'de yaşlılar da sandık başında

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen yaşlı vatandaşlar, çocuklarının da yardımıyla koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyelerle oylarını kullandı.

Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen 70-90 yaş aralığındaki birçok vatandaş, çocukları ve sandık görevlilerinin yardımıyla içine oy pusulalarını koydukları zarfları sandıklara attı. Koltuk değnekleri ve bastonlar ile yürüyen, tekerlekli sandalye kullanan yaşlı seçmenler ulaşım zorluğu da yaşasalar vatandanşılk görevlerini yerine getirdi. Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na heyecanla oy kullanmaya gelen emekli öğretmen 80 yaşındaki Özge Uğur, "Günleri saya saya bir hal oldum, 'Bugün oy vereceğim, yarın oy vereceğim' diye diye. Kızım ve damadım beni oy kullanmaya getirdiler. Kaçıncı defa oy kullanıyorum diye hesaplıyordum kafamdan, çıkamadım işin içinden. 30 senedir bu okulda oy kullanıyorum. Oy kullanırken çok duygulandım. Vatandaşlık görevi diye geldim buraya. 'Bu oyu vermemiz lazım' dedim. Sabah kalktığımda belim ağrıyordu, 'Boşver bu sene de gitmeyeyim, o kadar yolu çekmeyeyim' dedim kendime ama yine de dayanamadım. Vazife vazifedir" diye konuştu. Özge Uğur oyunu kullandıktan sonra duygulanıp ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oy veren yaşlılardan görüntüler

-Özge Uğur ile röp Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) ======================== Karabük'te engelli vatandaşlar sandık başında Karabük'te, yaşayan 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51) sandığa uzanarak oyunu kullanırken, yüzde 90 görme engelli Yusuf Bostan(36) ise annesinin yardımıyla oyunu kullandı.

Fatma Karadeniz oyunu kullanmak üzere 10 yaşındaki yeğeni Belinay Karadeniz ile Kayabaşı İlkokulu'na geldi. 1074 Nolu sandığın başına gelen Karadeniz, uzanarak oyunu kullandı. Karadeniz, "Çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah gönlümüzdekiler kazanır. Bizler onları destekliyoruz, onlarda bizi desteklesinler. Hayatımdan memnunum, her şey için mutluyum." dedi.

Küçük yaşta geçirdiği hidrosefali ameliyatı sonrası yüzde 90 görme kaybı yaşayan Yusuf Bostan da oyunu kullanmak üzere annesi Malike ve babası Mustafa Bostan ile Yunus Emre İlkokulu'na geldi. Yusuf Bostan, 1173 Nolu sandıkta annesinin yardımıyla oyunu kullandıktan sonra anne ve babası da oylarını kullandı. Yusuf Bostan oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek,"Hayırlı olsun memleketimize. Ailemle geldim. Engelli bir vatandaş olarak engelsiz bir şekilde oyumu kullandım. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde devam etmesini ve hayırlısıyla sonuçlanmasını diliyorum." diye konuştu.