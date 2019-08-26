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DHA YURT - Yakıtı bitip kamyonla çekilen otomobile, TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 07:41 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biterek yolda kalan ve bir kamyonla çekilen otomobile TIR'ın çarptı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biterek yolda kalan ve bir kamyonla çekilen otomobile TIR'ın çarptı. Kaza sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Vedat Ceylan ve yakınları, Şanlıurfa Viranşehir'de trafik kazasında ölen bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra mevsimlik olarak tarlada çalıştıkları Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Ceylan yönetimindeki 48 K 7646 otomobilin, Ereğli yakınlarında yakıtı bitti. Bunun üzerine yoldan geçen Ali Şendul'un kullandığı 27 ACC 134 plakalı kamyonu durduran Ceylan, otomobilini halatla kamyonun arkasına bağlayıp, yakındaki bir akaryakıt istasyonuna götürdü. İddiaya göre, yakındaki istasyonda LPG satışı olmayınca başka bir akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Akaryakıt istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra otomobile henüz belirlenemeyen bir nedenle Ahmet Şimşek'in idaresinde 31 K 4301 plakalı TIR çarptı.
OTOMOBİL, KAMYONUN ALTINDA KALDI
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, halatla bağlı olduğu kamyonun altına girdi. Kazada sürücü Vedat Ceylan, annesi Redife Dinçcan ve işçileri Hediye Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Hediye Ulutaş'ın kızı Evin Ulutaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek ise yaralandı. Vedat Ceylan ile birlikte yolculuk yapanlardan Ceylan'ın annesi Redife Dinçcan'ın imam nikahlı eşi Hikmet Şanlı ve kamyon sürücüsü Ali Şendul ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışarak yaralanan Evin Uluştaş itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişilerin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İncelemeler sonucu cesetler morga götürüldü. Öte yandan Hikmet Şanlı, kazanın ardından yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamazken, gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden detay
- İtfaiyenin müdahalesi
- Yaralı ve cesetlerin araç içinden çıkartılması
- Hikmet Şanlı'nın ağlaması
Genel ve detay
Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)

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