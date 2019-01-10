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DHA YURT - Yalova merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 20 muvazzaf askere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

Yalova merkezli 16 ilde eş zamanlı  gerçekleştirilen FETO operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yalova merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETO operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, elde edilen bilgi ve belgelerle genişletilerek birçok kentte yayıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ankesör/kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Yalova merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydin, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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