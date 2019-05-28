DHA: Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı (DHA), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatmasının ardından, Şevki'nin akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.

Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarını anlattığı satırlar, "pedofiliyi meşrulaştırması ve özendirmesi" gerekçeleriyle sosyal medyada infial yaratmıştı. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından yayımlanan kitap için, çok sayıda sosyal medya kullancısı, Twitter üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açıklama çağrısı yaptı.

https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1133355521250082817

Bazı avukatlar, kitabın toplatılması, basımının durdurulması, yazarının tutuklanması ve hakkında dava açılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

https://twitter.com/avumuryildirim/status/1133308005611724805

Ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Ülkemizde, yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve bunlara karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanması, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildir" denildi.