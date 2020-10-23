DHL iletişim numarası, şikayet hattı, müşteri hizmetleri

DHL günümüzün lider lojistik markası olarak müşteri memnuniyeti için hız kesmeden çalışıyor. 220’den fazla ülkede 380 binden fazla çalışanıyla mesafeleri aşarak şirketinizin büyümesine ve bireysel gönderilerinizin yerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Deniz yolu, kara yolu, hava yolu taşımacılık yollarını kullanarak isteğe uygun gönderimleri gerçekleştiriyor. DHL müşterilerinin bütün bu gönderim sürecinde gereksinim duyduğu DHL Türkiye telefon bilgileri, DHL takip no ile gerçekleştirilecek işlemler için telefon, web olanakları ve iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte DHL iletişim bilgileri...
DHL ile sevdiklerinize kargo yollarken ya da şirketiniz için taşımacılık hizmeti almak isterseniz kaliteli bir hizmetle karşılaşırsınız. Bu hizmeti alırken DHL müşteri hizmetleriyle kuracağınız iletişimin kalitesi DHL için çok önemlidir. DHL iletişim seçenekleri için ihtiyacınız olan bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.
DHL telefon numarasıyla gönderi takibi yapabilir, her türlü soru ve sorununuzu müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz. Geniş hizmet ağına sahip DHL’nin farklı taşımacılık yöntemleri için kullandığı farklı hizmetleri vardır. DHL numarasıyla bu hizmetler hakkında bilgi almanız da mümkündür. Bu hizmetlerin farklı iletişim numaraları mevcuttur. DHL çağrı merkezi bilgileri şöyledir:
DHL Express telefonla iletişim kurmak için gönderi takip numarasına ya da gönderi referans numaralarına ihtiyacınız vardır. Kargo takip numaranız ya da referans numaranız ile DHL 444 0 40 çağrı merkezi numarasından kargo takibi yapabilirsiniz.
DHL Parcel, standart uluslararası ve yurt içi koli hizmetidir. DHL’nin bu servisinden özel ve kurumsal müşterileri yararlanabilir. DHL Parcel telefon numarası: +49 228 92 95 95 95
DHL Freight, grupaj, kısmi veya tam kamyon yükü gönderileri için Avrupa kara yolu taşımacılığı hizmetidir. DHL Freight ile çalışmak istiyorsanız 0090 850 282 50 00 numarasını arayabilirsiniz.
DHL Kargo ile çalışan müşteriler dhl.com.tr adresinden işlemlerini ve başvurularını gerçekleştirebilirler. DHL internet adresi üzerinden şu işlemleri yapabilirsiniz:
DHL’nin hizmetleri DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL Parcel hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Müşteri portalından giriş yapabilir, hizmetler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Gönderi takibi yapabilir, yeni gönderi için teklif alabilir, belgeler, koliler, paletler, kargolar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
İşletmenize özel çözümler sunan DHL, lojistik çözümleri ile yardımcınız oluyor. Detaylı bilgiyi web adresinden inceleyebilir, çevre dostu lojistik teknolojisi hakkında bilgi alabilirsiniz.
DHL’nin farklı hizmetleri için farklı formlar doldurarak taleplerinizi iletebilirsiniz. gorusleriniz.dhl.com.tr adresinden üyelik bilgilerinizi girerek taleplerinizi, sorunlarınızı DHL’ye göndermeniz mümkündür. Farklı hizmetlere yönelik ayrıntılı bir form girmek isterseniz;
DHL Express iletişim merkezi için soru ve önerilerinizi kişisel bilgilerinizi girerek iletebilirsiniz. DHL Express iletişim formu için TIKLAYINIZ!
DHL eCommerce veya DHL Parcel ürün ve hizmetleriyle ilgili sorularınızı iletmek için DHL Parcel iletişim sayfasından form doldurabilir, kişisel verilerinizi girerek mesajınızı iletebilirsiniz. DHL Parcel iletişim formu için TIKLAYINIZ!
DHL Kargo ulusal ve uluslararası hizmetlerini sosyal medya kanalları aracılığıyla takipte kalmak için YouTube ve Facebook üzerinden dhl kullanıcı adıyla, Instagram üzerinden dhl_global kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
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