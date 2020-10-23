DHL iletişim numarası, şikayet hattı, müşteri hizmetleri

DHL günümüzün lider lojistik markası olarak müşteri memnuniyeti için hız kesmeden çalışıyor. 220’den fazla ülkede 380 binden fazla çalışanıyla mesafeleri aşarak şirketinizin büyümesine ve bireysel gönderilerinizin yerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Deniz yolu, kara yolu, hava yolu taşımacılık yollarını kullanarak isteğe uygun gönderimleri gerçekleştiriyor. DHL müşterilerinin bütün bu gönderim sürecinde gereksinim duyduğu DHL Türkiye telefon bilgileri, DHL takip no ile gerçekleştirilecek işlemler için telefon, web olanakları ve iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte DHL iletişim bilgileri...

DHL Kargo İletişim Bilgileri

DHL ile sevdiklerinize kargo yollarken ya da şirketiniz için taşımacılık hizmeti almak isterseniz kaliteli bir hizmetle karşılaşırsınız. Bu hizmeti alırken DHL müşteri hizmetleriyle kuracağınız iletişimin kalitesi DHL için çok önemlidir. DHL iletişim seçenekleri için ihtiyacınız olan bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

DHL Kargo Müşteri Hizmetleri

DHL telefon numarasıyla gönderi takibi yapabilir, her türlü soru ve sorununuzu müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz. Geniş hizmet ağına sahip DHL’nin farklı taşımacılık yöntemleri için kullandığı farklı hizmetleri vardır. DHL numarasıyla bu hizmetler hakkında bilgi almanız da mümkündür. Bu hizmetlerin farklı iletişim numaraları mevcuttur. DHL çağrı merkezi bilgileri şöyledir: