HABER

DHMİ Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı. DHMİ Genel Müdürlük makamında yapılan devir teslim törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt katıldı.
Hüseyin Keskin’e yeni görevinde başarılar dileyen İskurt, vekaleti süresince yürüttüğü çalışmalardan ötürü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş’e teşekkür etti.

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Yakıt kuyusuna düşen kedisini canı pahasına kurtardıYakıt kuyusuna düşen kedisini canı pahasına kurtardı
Tunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmıyorTunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de biçer döver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.