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DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı?

16.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Nisan'da yapılan ve binlerce adayın katılım gösterdiği 2021-DİB-MBSTS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav sonucunu merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar toplamda 90 dakika süren Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...

DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz hafta 10 Nisan tarihinde yapılan ve binlerce adayın katıldığı 2021-DİB-MBSTS sınav sonuçları sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar toplamda 90 dakika süren (2021-DİB-MBSTS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı?

DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılan DİB-MBSTS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 05.05.2021 tarihinde erişime açılmış olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sorgulamalarını gerçekleştirecek.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak ve adayların adresine ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile birlikte öğrenebilecekler. Sonuç bilgisinde doğru ya da yanlış cevap sayıları ile adayın aldığı puan yer alacak. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DİB-MBSTS sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda ilan edilmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itiraz eden adaylar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfası üzerinde yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanıp ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

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ÖSYM sınav

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