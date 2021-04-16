Geçtiğimiz hafta 10 Nisan tarihinde yapılan ve binlerce adayın katıldığı 2021-DİB-MBSTS sınav sonuçları sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar toplamda 90 dakika süren (2021-DİB-MBSTS) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı?

DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılan DİB-MBSTS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 05.05.2021 tarihinde erişime açılmış olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sorgulamalarını gerçekleştirecek.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak ve adayların adresine ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile birlikte öğrenebilecekler. Sonuç bilgisinde doğru ya da yanlış cevap sayıları ile adayın aldığı puan yer alacak. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.