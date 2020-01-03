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  4. Dicle Nehri'ne kanalizasyon suyunun akması önlendi

Dicle Nehri'ne kanalizasyon suyunun akması önlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Diyarbakır'a daha temiz ve daha kaliteli su verme gayemiz ve gayretimiz sonucunda, Dicle Nehri'ni atık sulardan temizleyip, pis suların deşarjını sonlandırdık"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yürütülen çalışma ile Dicle Nehri'ne kanalizasyon suyunun akmasının önlendiğini bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinin Üçkuyular, Aziziye ve Gürdoğan mahallelerinin bağlı olduğu 450 Evler Atıksu Terfi Merkezi'nin arızalı, kanalizasyon şebekesindeki atık su bacasının kırık olması nedeniyle kanalizasyon suyunun iki ayrı noktadan Dicle Nehri'ne aktığı tespit edildi. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından terfi merkezinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, arızalı modem değiştirildi, motor bakımları yapıldı, arızalı jeneratör onarıldı. Terfi merkezinde kullanılan vinç ve zincirlerin onarımı ve değişimleri yapılarak mekanik ve elektrik ekipmanları ile bozuk otomasyon sistemi yeniden güncellendi.

Terfi merkezine ait elektrik panosu bakımları yapılarak pano içerisinde yer alan sistem kartı değiştirildi. Yine aynı saha içerisinde bulunan kum tutucu havuzda biriken kirli malzeme ve kum taşınarak terfi merkezinin genel temizliği yapıldı. 80 bin lira maliyetle terfi merkezi ile kırık muayene bacası çalışır hale getirildi.

Vali Güzeloğlu, Dicle Nehri'nin temizliğine önem verilmesi ve korunması gerektiğini, Dicle Nehri'nin hem kent hem ülke hem de dünya için önemli ve herkesin koruması gereken bir nimet olduğunu belirtti.

Dicle Nehri'nin, binlerce yıl insanlığa ve medeniyetlere içme suyu verdiğini, doğaya can kattığını ifade eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın ve birçok yerleşim yerinin içme suyu, sulama ve besin kaynağı Dicle Nehri'dir. DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle Nehri'ne ulaşan kanalizasyon atıklarını tespit etmiştir ve ekiplerimiz o bölgelerdeki kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmiştir. Diyarbakır'a daha temiz ve daha kaliteli su verme gayemiz ve gayretimiz sonucunda, Dicle Nehri'ni atık sulardan temizleyip, pis suların deşarjını sonlandırdık."

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