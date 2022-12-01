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Dicle Üniversitesi kampüsünde görüntülendi! Nesli tehlike altında...

01.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, eğitim kampüsü içerisinde nesli tehlike altında olan yaban kedisini görüntüledi. Satar, "Daha önce de belki gelmiş ve alışmıştır ama biz ilk kez bunu görüyoruz." dedi.

Dicle Üniversitesi kampüsünde görüntülendi! Nesli tehlike altında...

Dicle Üniversitesi eğitim kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi (Felis silvestris) görüldü. Yaban kedisini fark eden Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Satar, o anları cep telefonuyla fotoğrafladı.

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'İLK KEZ GÖRÜYORUZ'

Prof. Dr. Satar, üniversite kampüsünde ilk kez bir yaban kedisi gördüklerini ifade ederek, “Üniversitemiz yaban hayvanları için belli noktalara yem bırakıyor. Bu da büyük bir olasılıkla o yemlerden beslenmek için kampüs içerisine gelmiş olabilir. Daha önce de belki gelmiş ve alışmıştır ama biz ilk kez bunu görüyoruz” dedi.  (DHA)

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Dicle Üniversitesi yaban kedisi

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