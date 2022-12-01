Dicle Üniversitesi kampüsünde görüntülendi! Nesli tehlike altında...

Dicle Üniversitesi eğitim kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi (Felis silvestris) görüldü. Yaban kedisini fark eden Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Satar, o anları cep telefonuyla fotoğrafladı.
Prof. Dr. Satar, üniversite kampüsünde ilk kez bir yaban kedisi gördüklerini ifade ederek, “Üniversitemiz yaban hayvanları için belli noktalara yem bırakıyor. Bu da büyük bir olasılıkla o yemlerden beslenmek için kampüs içerisine gelmiş olabilir. Daha önce de belki gelmiş ve alışmıştır ama biz ilk kez bunu görüyoruz” dedi. (DHA)