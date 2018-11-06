Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Olay, 4 Kasım akşamı Yalova Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Didem Kiriş (42), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan bir alt katın balkonuna inmek için çarşaf sarkıttı. Bu sırada durumu fark eden komşular, polise haber verdi.

TABUTUNA PEMBE PATİK KONULDU

Ailesi tarafından, madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edilen Kiriş, inerken düştü. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Didem Kirişin yaşamını yitirdiği saptandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülen Didem Kiriş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından alınarak Yalova'ya getirildi.

Didem Kiriş için Merkez Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Kirişin ailesinin ve iş arkadaşlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Muharrem İnce de katıldı. Kirişin tabutundaki pembe patik ise dikkat çekti. Kirişin cenazesi Yalova Şehir Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verildi. Didim Kiriş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

