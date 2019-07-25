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Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde, bindikleri lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Geçen salı günü saat 06.45 sıralarında Didim'deki Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Afrika ülkelerinden toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. 25'i erkek, 16'sı kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmenler, bota alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Didim Aydın

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