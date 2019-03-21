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Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 00:28 | Son Güncelleme

Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki, aralarında çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen operasyon sahil güvenlik komutanlığı

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