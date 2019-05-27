HABER

Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Kanalı açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye hareket eden ekipler lastik botu durdurdu.

Yakalanan bottaki 22 Somali, 2 Suriye ve 1 Togo Cumhuriyeti uyruklu 25 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
İBB’nin Ramazan özel hatları yoğun talep görüyorİBB’nin Ramazan özel hatları yoğun talep görüyor
Bağcılarlı atletler İsviçre’de 3 madalya kazandıBağcılarlı atletler İsviçre’de 3 madalya kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didim düzensiz gömen lastik bot Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.