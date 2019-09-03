Didim'de papağana bira içirilmesine tepki

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde bir plajda papağana bira içirerek kendilerince eğlenen kişilere tepki yağdı. Didimli hayvanseverler, papağana el konulmasını, bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Altınkum Mahallesi, Yalı Caddesi'nde bulunan bir beach club işletmesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sahibinin elinde duran evcil papağana, bir başka kişi tarafından bira içirildi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya paylaşılmasının ardından hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Didimli hayvanseverler, sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, papağana el konulmasını, bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı. İşletmenin açıklamasında, "Sosyal medya üzerinde konu olan papağana içki içirilmesi ile işletmemizin hiçbir ilgisi yoktur. Papağan, müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach club'ımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

İşletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında işlem başlattı. Papağanın sahibi ile yanındaki kişinin ifadelerinin alınıp, serbest bırakıldığı bildirildi.

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