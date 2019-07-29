Didim'de yolcu gemisi sevinci

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinne, Fransa bayraklı 5 direkli yelkenli yolcu gemisi 'Club Med 2'nin gelişiyle birlikte turizm hareketliliği yaşandı.

Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı 'Club Med 2' gemisi, 330 Fransız yolcusuyla sabah saatlerinde Didim açıklarına demirledi. Gemideki yolcular marinaya botlarla taşındı. Didim'e 3 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisinden inen turistleri TÜRSAB Didim sorumlusu turizmci Nazif Karakuş, turizmci Erdal Karadeniz ve gemi acentesi sahibi Atilla Kılınç karşıladı. Kırmızı gül buketleriyle karşılanan kruvaziyer yolcuları, pasaport işlemlerini tamamlayarak otobüslerle Didim'in Apollon Tapınağı ile Milet Antik Kenti, Priene ve Efes antik kentlerini gezmek üzere marinadan ayrıldı. Club Med 2'nin akşam saatlerinde Bodrum'a gitmek için Didim'den ayrılacağı bildirildi.

'DİDİM'E GEMİ YANAŞMA İSKELESİ ŞART'

Bu yıl ilçeye ilk kez deniz yoluyla gelen kafileyi liman işletmesinde karşılayan TÜRSAB Didim Sorumlusu Turizmci Nazif Karakuş, yolcu yanaşma iskelesi yapıldığında ilçeye daha büyük gemilerin geleceğini belirtip, "Gönül isterdi ki bu karşılamayı gemi limana yanaşarak ve her turizm ilçesi gibi gümrüğü Altınkum'da olan bir turizm ilçesi hayalimizdi. Ama bunu gören yetkili merciler, umarım tez zamanda bu işi hallederler. Turist geldikten sonra hazırlanmak değil de önceden hazırlanmak gerek" dedi.

Didimli turizmciler ise fiziki imkanlar elverişli olmamasına rağmen bu gemilerin ilçeye getirilmesinin başarı olduğunu ifade etti. Turist gruplarının Türkiye'ye gelmesinin ülke imajı açısından da önemli olduğunu belirten turizmciler, ilçeye iskelenin yapılması halinde gelen gemi sayısında artış olacağını söyledi.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen 'Club Med 2', 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 14 bin 983 ton ağırlığında. 1992 yılında yapımı tamamlanan yolcu gemisinin kontrolü bilgisayar ile sağlanıyor. 372 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde lüks süitler de bulunuyor.