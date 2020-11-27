Diego Maradona'nın cenazesiyle tabutta poz verip paylaşan cenaze görevlileri infial yarattı

Futbol efsanesi Diego Maradona, çarşamba günü 60 yaşında hayatını kaybetti. Diego Maradona'nın tabutunun bulunduğu yerde çalışan görevliler, Maradona’nın tabutu başında çektikleri sosyal medyadan paylaştı. Maradona’nın yüzü açık şekilde sosyal medyaya koydukları fotoğraf Arjantin’de infial yarattı.
Futbol efsanesinin hayranları Maradona’ya saygısızlık yapıldığını söyleyerek sosyal medyadan fotoğrafı çekenlerle ilgili işlem yapılmasını istedi.
Cenaze salonu çalışanı Diego Molina, kendisiyle birlikte iki kişinin daha Maradona’nın cenazesiyle fotoğraf çekmesine izin vermesi büyük olay yarattı. Globovision muhabiri Jensser Morales, adamın işinden kovulduğunu bildirdi.