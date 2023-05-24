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'Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı' Bir mahalle şaşkın! 'Tapulu malım' deyip kapattı

24.05.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir mahalleyi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir vatandaş, tapulu arsası olduğunu söylediği yola kalıp döşetip bir miktar beton dökerek sokağı kapattı. Sokağa giriş-çıkış yapamayan mahalleli ise sorunun çözülmesini istedi. Belediye yetkilileri ise yolun geçtiği alanda vatandaşın tapulu arsası olduğunu söyleyip bölgeye ulaşım için başka yol açılacağını belirtti.

'Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı' Bir mahalle şaşkın! 'Tapulu malım' deyip kapattı

Adana'nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde O.K. (45), 10081 Sokak’ta yolun geçtiği alanın tapulu arsası olduğunu söyleyerek, depo yaptıracağını belirtip kalıp döşetti. Yol kapanırken, mahalleli, durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler ve mahallelinin çabasıyla çalışmaları durduran O.K., sokağı kapatan kalıpları ise sökmedi. Sokağa giriş-çıkış yapmayan mahalleli, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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"'HER YER ARSA' DİYEREK SOKAKLARI KAPATIYORLAR"

Mahallede oturan Ümit Gündüz (35), "Buralar, yol diye biliyordu; şimdiyse 'her yer arsa' diyerek sokakları kapatıyorlar. Buradaki insanlar ne yapacak? Nasıl evine gidip, gelecek? Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı. Benim evimin bulunduğu sokağın da sahibi varmış. O da burayı görüp 'ben de kapatacağım' diyor. Bu kapanan yolun sahibi ise 'ben yaparım, benim malım' diye konuşuyor. Büyük bir sorun var. Buna artık yetkililerin bir çözüm bulması şart. Halk olarak elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

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BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

İsmail Gündüz ise hastaneye gitmek için sokağa otomobili ile girmek istediğini fakat kapalı olduğu için geçmediğini söyledi.
Öte yandan Seyhan Belediyesi yetkilileri de yolun geçtiği alanda O.K.'nin tapulu arsası olduğunu, bölgeye ulaşım için başka yol açacaklarını söyledi. (DHA)

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