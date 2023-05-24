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Sabah ekmek dağıtılmayınca... Sitede korkunç gerçek böyle ortaya çıktı! Gözyaşlarına boğuldular

24.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir sitede apartman görevlisi olan M.D. (33), eşi Basra Denizli’yi (38) uyurken tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.D., hastanede tedaviye alındı. Sitede yaşanan korkunç olay, sabah ekmek dağıtımı yapılmayınca bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesiyle beraber ortaya çıktı. Basra Denizli'nin cenazesi evden çıkarılırken yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu öğrenilirken M.D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Sabah ekmek dağıtılmayınca... Sitede korkunç gerçek böyle ortaya çıktı! Gözyaşlarına boğuldular

Korkunç olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'daki Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Sitede bina görevlisi olarak çalışan M.D., sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli’yi tabancayla vurarak öldürdü. M.D., daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Olay, M.D.'nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı.

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EVE BALKONDAN GİRİNCE KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan M.D.’nin kayınbiraderini aradı. Telefonlara cevap verilmeyince M.D.'nin kayınbiraderi ve bina görevlisi giriş katta bulunan eve, balkondan girdiklerinde, çifti kanlar içinde buldu.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

M.D. ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Basra Denizli’nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Basra Denizli’nin cenazesi evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek, ağıtlar yaktı.

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M.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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