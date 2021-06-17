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Dijital karnelere erişim açılıyor! Karne notları belli oldu mu?

17.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının da koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim şeklinde devam etmesinden sonra, tüm öğrencilerin beklediği yaz tatili sonunda geldi. Yaz tatiline girmeden önce karne heyecanı yaşayan öğrenciler, karne notlarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Bakan Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada, karnelerin verilmesinden sonra da okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık kalacağı bilgisini vermişti. Peki karne notları belli oldu mu?

Dijital karnelere erişim açılıyor! Karne notları belli oldu mu?

Yaz aylarının gelmesi ile beraber öğrenci ve velilerin gözü karne gününde. Karne aldıktan sonra Eylül ayına kadar yaz tatili yapacak öğrenciler, dilerlerse koronavirüs tedbirleri yüzünden aksayan eğitimlerini tamamlayabilmek için telafi eğitimine de katılabilecekler. Peki e-Okul sistemine karneler ne zaman yüklenecek? Karne notları belli oldu mu?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca öğrencinin karnesine yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan şu açıklama geldi:

"Bildiğiniz gibi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

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MEB’DEN AÇIKLAMA!
21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında okulların kendi imkanları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkanlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

Bu etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.

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LİSELER İÇİN REHBERLİK FAALİYETLERİ
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran - 2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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