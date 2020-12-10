Dijital yorgunluk uyarısı: Yüzde 69'a ulaştı!

Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojik aletlerin kullanımı artarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 yılında 16-74 yaş aralığında internet kullanımının yüzde 79 olduğunu açıklamıştı. Yine araştırmaya göre, 2019 yılında evden internet erişim yüzde 88 iken bu oran 2020 yılında yüzde 90’lara çıktı. Konuyla ilgili 2020 yılında Brandon McDainiel ve ekibinin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökçe Turan, “Çiftler veya eşler bir aradayken yüzde 69 oranında teknolojik araç (e-mail, telefon, bilgisayar vb) kullandıklarını söylüyor ve bunun da iletişimini olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Evden çalışmanın artmasıyla beraber, evde teknoloji kullanımının arttığını da görüyoruz. Dijital yorgunluk kişinin farkında olmadan arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle iletişimi olumsuz yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.

'E-MAILLER VE UZAYAN TOPLANTILAR EVLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Teknolojik araçların yorucu bir etkisinin olmasının yanı sıra kişiyi rahatlatan, eğlendiren veya boş vakitlerini değerlendirmesine faydalı olacak yönleri de olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökçe Turan, “Çiftler bazen tek başlarına dijital ortamlarda vakit geçirdiklerinde, online oyunlar oynadıklarında ya da meditasyon, yoga yaptıklarında veya en basitinden yurtdışından bir arkadaşlarıyla görüntülü konuştuklarında gerçekten daha iyi ve dinlenmiş hissedebilirler. Tek başlarına, kendilerine ayırdıkları bu vakit gerçekten onların ilişkilerine de daha fazla ve kaliteli bir enerji harcamalarına sebep olabilir. Fakat, özellikle pandemi döneminde evden çalışma ile birlikte bu uzun süreli teknolojik araç kullanımı, belirsizlikler dolayısıyla kişilerin bilgisayar ve cep telefonuna bağımlı hale gelmesi, düzensiz saatlerde gelen e-mailler ve uzayan toplantılar, evlilikteki iletişim kalitesini etkileyecektir. Bekar bireyler tarafından bakacak olursak da durum çok da farklı değildir. Dijital yorgunluk kişinin farkında olmadan arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle iletişimi olumsuz yönde etkileyecektir. Tek başına dijital ortamlarda vakit geçirip eğlenmek ile sürekli e-mail veya telefon beklemenin kişinin üzerindeki etkisi aynı değildir. Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak gibi bir gayemiz hiçbir zaman olmamalı” diye konuştu.