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Dikili’de batan tekneler çıkarılıyor

22.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle su alarak batan balıkçı tekneleri denizden çıkarılmaya başlandı. Sahile bağlı toplam 27 teknenin parçalanarak battığı belirtilirken, 18'inin de ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Dikili’de batan tekneler çıkarılıyor

Dikili’de dün sabah etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada sahildeki bazı balıkçı tekneleri parçalanarak battı. Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin bugün itibarıyla çıkarılmaya başladığını söyleyen Dikili Amatör Su Sporları Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, dün saat 07.00’de başlayan saatte 120 kilometre hıza ulaşan karayel fırtınası nedeniyle bölgede bir felaketi yaşadıklarını dile getirdi.

Toplam 27 teknenin parçalanarak battığını 18 teknenin ise ağır hasarlı olduğunu anlatan Ulukaya, “Dün hava muhalefeti nedeniyle hasarlı tekneleri çıkaramamıştık. Bugün başladık çıkarmaya. Şuana kadar 12 teknemizi çıkardık ama hepsi sobalık olmuşlar. Yani hiç kullanılamaz haldeler. Sadece motorları belki bir işlemden geçtikten sonra kullanılabilir. Maddi hasarımız 2 milyon liraya yakın. Hasarlı diğer teknelerimizde yaklaşık 500 bin liralık hasar var. Çok büyük bir felaket yaşadık” dedi. Denizde bir iş makinası ile birlikte 3 balık adamın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ulukaya, sahil güvenlik ekiplerinin de destek vereceğini söyleyerek şöyle konuştu:

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“Balık adamlar denize dalıp parçalanan tekneleri buluyorlar. Halatlara bağlayıp kaldırarak yolun kenarına koyuyoruz. Tekne sahipleri geliyor içinde işine yarayacak bir şeyler varsa alıyorlar. Belki sadece motorlarını alıyorlar çünkü paramparça oldu tekneler. Devletimiz buraya düzenli barınak yapacak. Proje safhasında sonuna gelmiştik ama yetişmedi. Bu bittiği zaman barınağımız da olunca daha rahat bir ortamda teknelerimizi bağlayabileceğiz. Siyasi ilçe teşkilat başkanları, belediye başkanı ve kaymakam dünden itibaren hepsi bizimle beraberdi. Acılarımızı paylaştılar. Hasar tespitleri sunuyoruz. Yardım edecekler. Hep beraber omuz omuza verdik'.'

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KREDİ ÇEKEREK ALDIKLARI TEKNEYE HİÇ BİNEMEDİLER

Teknesinin denizden çıkarılmasını izleyen Hasan Gürbüz de aynı mağduriyetin daha önce de yaşandığını söyleyerek, “Geçen sene de yaşandı hiçbir önlem alınmadı. Dalgakıran yapılıp taş döşenebilirdi. Burası koruma altına alınırdı. Ama siyasi tartışmalar yüzünden bu çalışma yapılamadı. Balıkçı arkadaşların ekmek tekneleri bunlar ama her yıl bu mağduriyeti yaşıyorlar. Benim zararım 250 bin lira. Benim teknem limana bağlıydı. Tekneler birbirine çarptığı için battı. Yanındaki tekneler batınca dalgalar alttan vurdu. Tekneler birbirine çarptı sonuç bu. Önlem yetersiz” dedi. Çetin Çerez, “Yıllardır burada bir mağduriyet var. Çözüm bulunmasını bekliyoruz. Fizibilite raporları bitti ama bir çalışma yok. Seçimlerde gelip pankart asıyorlar. Bir sürü mağdur insan var” diye konuştu. Ankara’da yaşayan ve gezi amaçlı bir tekne satın alan Ali İhsan ve Ecem Meral çifti de teknelerinin denizden çıkarılmasını seyretti. Kredi çekerek satın aldıkları tekneye daha hiç binmediklerini anlatan Ali İhsan Meral şöyle devam etti:
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“Ailecek koyları gezeriz diye almıştık. Buraya bağladım teknemi. Burada dalgakıran yok diye sigorta zararımızı karşılamıyor. Kredi çekip tekne almıştım. 3 yıl kredisi var. Daha hiç binmemiştim. Şuan battı. Batan tekneye 3 yıl boyunca eşimle beraber çalışıp borç ödeyeceğiz. 180 bin liraya aldık tekneyi. Tamamı krediyle. Benim zorumla almıştık. Bu mağduriyet inşallah başkalarının başına gelmez. Buraya bir çözüm bulmalı.” (DHA)

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