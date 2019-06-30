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Dikili'de orman yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

  İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Tatil sitelerine yakın olması nedeniyle erdişe yaratan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dikili'ye 15 kilometre mesafedeki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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