HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat! Ağrılarınız dinlendikten sonra geçmiyorsa…

Dikkat! Ağrılarınız dinlendikten sonra geçmiyorsa…

30.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta yaşanan ağrılar tüm hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Ağrıların geneli dinlenince azalsa da dinlendikten sonra azalmayan ağrılar kafalarda soru işareti bırakıyor. Dizlerinizde yaşadığınız geçmeyen ağrıların nedeni diz kireçlenmesi olabiliyor. Diz kireçlenmesinin ağrılarını çözmenin en iyi yolu uygun tedavi yönteminden geçiyor.

Dikkat! Ağrılarınız dinlendikten sonra geçmiyorsa…

Kireçlenme, eklemlerde bulunan kemik yüzeylerini kaplayan ve eklemin rahat hareket etmesini sağlayan kaygan kıkırdak dokunun özelliğini kaybetmesi ve aşınmasına deniyor. Hastanın hareketlerini kısıtlayan ve şiddetli ağrılara neden olan kireçlenme hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Prof. Dr. Ali Turgay Çavuşoğlu, diz kireçlenmesi ve yarım- kısmi (unikondiler) diz protezi cerrahisi ile ilgili bilgi verdi.

HASTALAR YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ ÇEKER

d3

"Kireçlenme, eklem kıkırdaklarının çeşitli sebeplerle kalıcı olarak zarar görmesidir. İlerleyici bir hastalık olan kireçlenme, eklemlerde ciddi ağrı ve hareket zorluğu yaşanmasına sebep olmaktadır. Genellikle 50 yaş ve üzeri yaş grubunda yani 4. ve 5. dekat denilen zamanlarda görülen kireçlenme daha az olarak genç yaş grubunda da izlenebilmektedir. Kilo fazlalığı ve obezitenin hastalığın oluşmasında ve hızlı bir şekilde ilerlemesinde önemli bir rolü bulunurken, hastalarda özellikle ilerleyen dönemlerde belirgin bir şekilde yürüme güçlüğü ve bacaklarda çarpılmalar görülmektedir.

OBEZİTE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN

Ailesel yatkınlığın kireçlenme oluşmasında rolü bulunmaktadır. Ancak günümüz dünyasında çağın vebası olarak nitelendirilen obezite sorunu kireçlenmenin en önemli faktörlerinden birini oluşturmaktadır. Geçirilmiş kazalar, hatalı ameliyatlar, aşırı mesleki ve sportif aktiviteler ve romatizmal hastalıklar bu hastalığın ana nedenlerini oluşturur.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ DİZLERDE GEÇMEYEN AĞRI

d2

Kireçlenme rahatsızlığında en önemli belirtiyi dizlerde ortaya çıkan ağrı oluşturur. Hastalığın erken dönemlerinde bu ağrı katlanabilir, hafif ve ara ara olmakta; istirahat ile kolayca geçmekte iken hastalık ilerledikçe ağrının miktarı ve süresi uzamaktadır. Ayrıca dinlenmeye de daha az olumlu yanıt vermektedir. Bir diğer semptom ise dizin önden bakıldığında içe veya dışa doğru eğilmesidir (çarpılma). Bu bulgu hastalığın ciddi olarak ilerlediğini ortaya koymaktadır. Özellikle gece uykudan uyandıran ağrı bu hastalığın en ileri evreye ulaştığı konusunda kişiyi uyarır. Dizlerde şişlik hali giderek artarken, yürüme mesafesinin azalması, dizlerden krepitasyon denilen çıtırtı seslerinin gelmesi ve basit hareketlerde dizlerde su toplanarak ödem oluşması da diğer bulgular arasında yer alır.

50 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

50 yaş üstü kadın hastalarda oransal olarak daha fazla görülen kireçlenme, obez toplumlarda daha yaygındır. Bölgesel olarak ülkemizde daha az görülmesi ile birlikte özellikle Akdeniz coğrafyasında eklem kıkırdaklarında kireçlenme izlenme sıklığı artmaktadır. Obezite, genetik geçiş, bedensel aşırı aktivite, geçirilmiş kazalar ve ameliyatlar bu hastalığın risk faktörlerini oluşturmaktadır.

DİZ PROTEZİNİN AVANTAJLARINDAN YARARLANMAK İÇİN KİREÇLENMENİN ÇOK İLERİ EVREYE GELMEDEN UYGULANMASI GEREKMEKTEDİR

d1

Kireçlenmenin tanısı dikkatli bir hasta muayenesini takiben basit röntgen tetkikleri ile büyük oranda konulur. Ancak gerekli olan durumlarda bilgisayarlı tomografi ve MR incelemeleri ile de teşhis doğrulanır. Tedavi seçeneklerinden biri olan unikondiler diz protezi (yarım diz protezi) cerrahisi, kireçlenme hastalığının orta ve orta-ileri dönemlerinde, sadece dizin bozulan kısmına cerrahi olarak müdahale edildiği ve henüz bozulmayan kısımlarına dokunulmadan uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Halk arasında kısmi ya da küçük protez olarak da bilinen bu yöntemin avantajlarından faydalanabilmek için hastalığın çok ileri evreye gelmeden uygulanması gerekmektedir.

BU TEDAVİ GÜNLÜK YAŞAMA ERKEN DÖNEBİLMEYİ SAĞLIYOR

Spinal (belden uyuşturma) ya da genel anestezi altında uygulanan unikondiler (yarım-kısmi) diz protez işlemi, total (tüm) proteze göre daha küçük kesi açılarak ve daha az dokuya müdahale edilerek yapılan daha küçük (minör) bir cerrahi girişimdir. Bu cerrahide dizin sadece zarar görmüş bölgesi protez ile yenilenerek onarım yapılır. Ortalama 45 dakika süren bu operasyon, total diz protezine göre daha az kan kaybı, daha az enfeksiyon riski, günlük yaşama daha erken dönemde dönebilme ve pek çok hastada ilave bir fizik tedavi sürecine gerek duyulmaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Normal diz protezleri ile aynı düzeyde başarı oranına sahip olan kısmi –yarım (unikondiler) diz protez işleminin ameliyat sonrası komplikasyon oranı da daha düşük olmaktadır.

KULLANIM SÜRESİ OLDUKÇA UZUN

2-3 gün içerisinde taburcu olabilecek düzeye ulaşan hastalar 10. günden sonra yürüteç desteği olmadan bağımsız bir şekilde yürüyebilmektedir. Genellikle normal diz protezleri ile benzer kullanım süresi bulunan unikondiler (kısmi- yarım) protezler, sonrasında normal total protezler ile yenilenebilmektedir. Bu sayede normal diz protezi kullanım süreleri ikiye katlanarak , 25 – 30 yıllara ulaşılabilmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’de de görüldü! Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Virüsten korunmak için ne yapmak gerekir?Türkiye’de de görüldü! Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Virüsten korunmak için ne yapmak gerekir?
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldiAli Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İki buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi...

İki buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi...

İlginizi Çekebilir

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.