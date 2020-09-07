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Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinin çok fazla etkilediği sektörlerden birisi de hiç kuşkusuz otomotiv. Sıfır otomobil üretiminin olmaması, ikinci el araç fiyatlarını da yükseltti. Hal böyle olunca araç sahiplerinin elindeki arabalarının kıymetini bilmeleri gerektiği ortaya çıktı. Peki, araçların değerini arttırmak için neler yapılabilir?

Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...

Olağanüstü bir dönemde olmasaydık araçların fiyatları bu şekilde artış göstermeyecekti elbette. Ancak normal şartlar altında da araç sahiplerinin ellerinde bulunan otomobillerinin değerini arttırarak, hızlı bir şekilde satabilmeleri için birtakım gereklilikleri yerine getirmeleri onlar için faydalı olacaktır. Bu gereklilikleri ele alacağımız yazımızı aşağıda detaylandıralım.

ARACINIZIN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Temizlik, sahip olunan araçların ömrünü uzatır. Eskiyip çürümesine engel olur. Düzenli bir şekilde kir ve pastan arındırılan araçlar ilk günlerindeki parlaklığı ve yeni görünme hissini verdiği için albenisini kaybetmez. İç ve dış temizliğine ayrı ayrı önem verilen araçlar her daim değerlerini korurlar.

KÜÇÜK ARIZALARI İHMAL ETMEYİN

Küçük arızalar ile anlatmak istediğimiz şey çok fazla önemsenmeyen, aracın motoruyla ilgili olmayan, çalışmasını etkilemeyen durumlar olabilir. Bunları örnek mahiyetinde şu şekilde sayabiliriz:

  • Arka sileceklerin çalışmıyor olması.

  • Araç çakmaklığının işlevini yerine getirmiyor olması

  • Kapı kilitlerinin kırık ya da bozulan parçalarının bulunuyor olması

  • Vites topuzu veya direksiyon kılıfının eskimiş olması

    • Tüm bu ve benzeri küçük arızaları önemseyerek gerekli tamiratları ve değişimleri yaptırdığımız vakit aracımız değerini koruyacak ve daha çabuk satılabilecektir.

    ARACIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE ÖNEM VERİN

    Her gün çok yoğun ve tehlikeli araç trafiğine girmek zorunda kalıyoruz. İşte bu araç trafiğinde ufak tefek kazalar yaşanabiliyor. Araç yüzeyinde bu kazalardan kaynaklı çizikler, ezikler, yamulmalar ve paslanmalar olabiliyor. Oluşan bu can sıkıcı durumları önleyebilmek için elbette elimizden gelen dikkati gösterebilmemiz gerekir. Ancak bunu yapamadığımız zamanlarda araç yüzeyinde meydana gelen göçük ve ezilmeler manyetik göçük giderme aletleri ile aracınızın boyasına hiçbir zarar vermeden düzeltilebilir. Aynı şekilde pasta ve cila işlemleri ile de araçların yüzeylerinde bulunan çizikler de giderilebilir. Bu işlemler sayesinde araçlarınız parlak ve dikkat çekici bir görünüme kavuşur.

    ARACIN PERİYODİK BAKIMLARINI AKSATMAYIN

    Periyodik olarak bakımları yaptırılan ve her türlü değişimi özenle yerine getirilen araçlar hem sahiplerine sorun çıkarmaz hem de satılmak istenildiğinde çok kolay bir şekilde alıcı bulur. Bu şekilde aracın ne gibi sorunları var, neler yapılması gerekiyor gibi soruların takibi kolaylaşır. Böylelikle aracın kullanımı süresince çok büyük problemler yaşanmadan güvenle seyahat edebilirsiniz. Tüm bu anlattığımız durumlara dikkat edildiğinde ise aracınızın değerini arttırmış olursunuz.

    Yapmış olduğumuz tüm bu önerileri yerine getirmeniz halinde hem aracınızdan istediğiniz performansı alabilecek hem de onun değerine değer katabileceksiniz.

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