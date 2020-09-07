Dikkat! Arabanızı değerinin altında satmak zorunda kalmamak için...

Olağanüstü bir dönemde olmasaydık araçların fiyatları bu şekilde artış göstermeyecekti elbette. Ancak normal şartlar altında da araç sahiplerinin ellerinde bulunan otomobillerinin değerini arttırarak, hızlı bir şekilde satabilmeleri için birtakım gereklilikleri yerine getirmeleri onlar için faydalı olacaktır. Bu gereklilikleri ele alacağımız yazımızı aşağıda detaylandıralım.

ARACINIZIN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Temizlik, sahip olunan araçların ömrünü uzatır. Eskiyip çürümesine engel olur. Düzenli bir şekilde kir ve pastan arındırılan araçlar ilk günlerindeki parlaklığı ve yeni görünme hissini verdiği için albenisini kaybetmez. İç ve dış temizliğine ayrı ayrı önem verilen araçlar her daim değerlerini korurlar.

KÜÇÜK ARIZALARI İHMAL ETMEYİN

Küçük arızalar ile anlatmak istediğimiz şey çok fazla önemsenmeyen, aracın motoruyla ilgili olmayan, çalışmasını etkilemeyen durumlar olabilir. Bunları örnek mahiyetinde şu şekilde sayabiliriz: