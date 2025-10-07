KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Dikkat! Bir ilde uyuz salgını! Vakalarda ciddi artış yaşanıyor

Aydın’da son günlerde uyuz vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Hekimler, sonbahar mevsiminin başlaması ve havaların serinlemesi ile birlikte il genelinde halk arasında kaşıntı olarak bilinen tıp dilinde ise uyuz olarak adlandırılan rahatsızlığın her geçen gün yayıldığını belirterek bu dönemde hijyene azami derecede dikkat edilmesini ve yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

Dikkat! Bir ilde uyuz salgını! Vakalarda ciddi artış yaşanıyor

Hastalığın yakın temas halinde olan kişiler arasında yayıldığını belirten hekimler, yoğun kaşıntıya neden olan uyuza karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

SALGIN HALİNE GELDİ

Son günlerde uyuz vakalarının görülme sıklığında ciddi artış görüldüğünü ve hastalığın salgın haline geldiğini belirten hekimler, "Uyuzun ilaç tedavisi var. Ancak en önemli tedavi yöntemlerinin başında hijyen geliyor. Uyuz hastalığına karşı vatandaşlarımız giydiği kıyafetleri ve ev ortamını öncelikle dezenfekte etmesi gerekiyor.

VÜCUDUN KAPALI BÖLGELERİNDE OLUYOR

Uyuz en çok genital, karın bölgesi gibi vücudun biraz daha saklı, kapalı bölgelerinde oluyor. Özellikle hastalara sorduğunuz zaman söylüyorlar ama diğer şekilde ifade etmiyor, biraz da çekinebiliyorlar. Uyuz tanısı alan kişinin temas içerisinde olduğu, yakın çevresinin de hekime danışması gerekiyor. Hastalık temasla yayıldığı için aile bireyleri şikayetleri olmasa da ilaç kullanması gerekiyor" diyerek vatandaşları uyardılar.

"ÇAMAŞIRLAR VE YATAK TAKIMLARI KAYNATILARAK YIKANMALI"

Uyuza neden olan virüsün ancak çamaşır ve yatak takımlarının kaynatılarak yıkanması sonucu yok edilebildiğini belirten uzmanlar, "Son dönemde uyuz şikayeti ile çok sık karşılaşmaya başladık.

Özellikle geceleri şikayet artıyor. Avuç içi ayak tabanı, koltukaltı ve kasık gibi bölgelerde yaşanan kaşıntı şikayetleri uyuzun en önemli göstergesi" diyerek kendisinde veya yakın çevresinde uyuz şikayeti olan kişilerin bu dönemde hijyene dikkat edip yakın temastan kaçınmalarını önerdiler.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: Her kitle dikkate alınmalı!Dikkat: Her kitle dikkate alınmalı!
10 yıl araştırıldı: Tek bir kutusu bile tehdit ediyor! 10 yıl araştırıldı: Tek bir kutusu bile tehdit ediyor!

Anahtar Kelimeler:
salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.