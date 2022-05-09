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Dikkat! Bunları yemek egzamayı tetikleyebilir

09.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı birçok açıdan etki altına alıyor. Sağlığımız için meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Zararlı yiyecekler birçok hastalığa neden olurken bazı yiyecekler egzamanın tetiklenmesine sebep oluyor. Egzamanın tetiklenmesini önlemek, belirtilerini azaltmak için bu gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

Dikkat! Bunları yemek egzamayı tetikleyebilir

Egzama, saçta ve cildin pek çok yerinde ortaya çıkan cilt hastalığıdır. Ciltte oluşturduğu kuruluk, kabarcık ve kırmızı görüntüsü kişiye rahatsızlık vermektedir. Egzama kaşıntıya neden olarak hem görüntü hem de etki olarak olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Egzama çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Her yaştan ve her kesimden insanda görülebilmektedir. Egzama zaman zaman tetiklenerek daha şiddetli belirtiler gösterebilmektedir. Egzamanın tetiklenmesine neden olan yiyecekler bulunmaktadır.

EGZAMAYI TETİKLEYEN GIDALAR

C3

  • İnek sütü
  • Yumurta
  • Soya
  • Gluten
  • Balık
  • Turunçgiller
  • Domates
  • Konserve gıdalar

ÇOĞU GIDANIN İÇİNDE GLUTEN BULUNMAKTADIR

C4

Özellikle çocuklarda, inek sütü ve yumurta egzamayı alevlendiriyor. Yer fıstığı ve soya içeren yiyecekler de bu hastalığı tetikliyor. Yine egzamayı etkileyen gluten ve buğdaydan ne kadar uzak durulsa da her ikisi birçok yiyecekte, hatta sakızlı şekerler çorbalar ve soslarda bile bulunuyor.

KONSERVE GIDALAR ÇOK TEHLİKELİ

C5

Balık. somon, sardalya ve ringa balığı dışında diğerleri alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. C vitamini içeren turunçgiller ve domates de egzama için hiç masum değil. Konserve gıdalar ise ayaklarda ve ellerde görülebilen küçük kabarcıkları artırabilir.


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Anahtar Kelimeler:
egzama
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