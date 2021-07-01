Dikkat çeken açıklama: İstanbul 2021 yılının en sıcak gününü yaşayacak!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürecek. Ancak İstanbul için hem sıcak, hem arıza, hem kesinti uyarıları var.

İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel sosyal medya hesabından İstanbul için sıcak hava uyarısında bulundu. Öztel Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, bugün için, ''İstanbul’da 2021’in bugüne kadarki en sıcak günü yaşanacak. Bakımsız araçlar arıza yapabilir, lokal elektrik kesintileri olabilir. Açık renkli kıyafetler hissedilen sıcaklığı düşürür'' dedi.

Yarın İstanbul’da 2021’in bugüne kadarki en sıcak günü yaşanacak. Bakımsız araçlar arıza yapabilir, lokal elektrik kesintileri olabilir. Açık renkli kıyafetler hissedilen sıcaklığı düşürür???? — Hüseyin Öztel (@huseyinoztel) June 30, 2021

SICAKLIK TÜM YURTTA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41



