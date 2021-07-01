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Dikkat çeken açıklama: İstanbul 2021 yılının en sıcak gününü yaşayacak!

01.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava durumu raporuna göre ise İstanbul en sıcak günü yaşayacak.

Dikkat çeken açıklama: İstanbul 2021 yılının en sıcak gününü yaşayacak!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürecek. Ancak İstanbul için hem sıcak, hem arıza, hem kesinti uyarıları var.

İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel sosyal medya hesabından İstanbul için sıcak hava uyarısında bulundu. Öztel Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, bugün için, ''İstanbul’da 2021’in bugüne kadarki en sıcak günü yaşanacak. Bakımsız araçlar arıza yapabilir, lokal elektrik kesintileri olabilir. Açık renkli kıyafetler hissedilen sıcaklığı düşürür'' dedi.

SICAKLIK TÜM YURTTA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35
İstanbul: Az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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