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Dikkat çeken bilimsel çalışma: "Sağlık alanında kullanılması tehlikeli" Koyu ten rengine sahip kişilerde...

10.05.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, sağlık alanında yapay zekanın kullanılmasının tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ekip, yapay zekalı bazı tanı cihazlarının koyu ten rengine sahip kişilerde yanlış sonuç verdiğini açıkladı. Makalenin yazarları olan bilim insanlarının tavsiyesi, yapay zekanın sağlık sektöründe kullanılmadan önce kontrolü sağlayacak hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesi.

Dikkat çeken bilimsel çalışma: "Sağlık alanında kullanılması tehlikeli" Koyu ten rengine sahip kişilerde...

İngiltere merkezli BMJ Global Sağlık Dergisi’nde dün yayınlanan bilimsel analiz çalışmasında yapay zekanın (AI), sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına ve refahına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Bilim insanlarından oluşan uluslararası ekip çalışmaya dair yayınladıkları makalede, yapay zeka kullanılan bazı örneklerde insan sağlığı hakkında yanlış ve yanıltıcı sonuçlara dikkat çekti.

KANDAKİ OKSİJENİ YANLIŞ ÖLÇÜYOR

Kandaki oksijeni ölçen cihazlarda kullanılan yapay zekanın, daha koyu tenli hastalarda kandaki oksijen seviyelerini olduğundan fazla gösterdiğini ve bunun da oksijen yetmezliği olan bir hastanın tedavi edilmemesine sebebiyet verdiği kaydedildi.

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"CİNSİYETİ YANLIŞ SINIFLANDIRMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK"

Bir diğer örnek ise yapay zekalı yüz tanıma sistemlerinin, daha koyu tenli deneklerde cinsiyeti yanlış sınıflandırma olasılığının çok yüksek olduğu belirtilerek “Ayrımcılığa maruz kalan popülasyonların bu nedenle sağlık hizmetlerinde yapay zekanın tüm faydalarından mahrum kalabilecekleri de gösterilmiştir” denildi.

Yeni bir nokta... Futbol robotları! Yeni bir nokta... Futbol robotları!

Makalenin yazarları olan bilim insanları, yapay zekanın sağlık sektöründe kullanılmadan önce kontrolü sağlayacak hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesini tavsiye etti. (DHA)

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