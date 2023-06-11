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Dikkat çeken gelişme... "Apple üzerinde çalışıyor" iddiası ortaya çıktı!

11.06.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vision Pro isimli karma gerçeklik başlığını geçtiğimiz günlerde duyuran Apple hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. O iddiaya göre teknoloji devi, M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri geliştiriyor. Peki modellerin ne zaman piyasaya sürülmesi bekleniyor? İşte detaylar...

Dikkat çeken gelişme... "Apple üzerinde çalışıyor" iddiası ortaya çıktı!

Apple ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın o iddiasına göre Apple, M3 çipli 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri geliştiriyor.

"2024 YILINDA..."

Gurman, güncellenmiş dizüstü bilgisayarların 2024 yılında piyasaya sürülmesini beklediğini söyledi.

Şu an mevcut olan 13 inç MacBook Air Haziran 2022'de duyurulmuştu. 15 inçlik model ise geçen hafta düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde tanıtıldı. Her iki model de şu anda TSMC'nin 5nm üretim sürecine dayalı olarak üretilen M2 çipten güç alıyor.

macbook air 15

M3 çipinin ise TSMC'nin 3nm üretim süreci üzerine inşa edilmesi ve böylece önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri sağlanması bekleniyor.

M3 çipinin M2 çipi ile benzer CPU ve GPU çekirdek sayılarına sahip olması da muhtemel.

İDDİA: "O MODELLERİ DE GELİŞTİRME AŞAMASINDA"

Ayrıca Gurman, M3 çipli yeni iMac ve 13 inç MacBook Pro modellerinin de geliştirme aşamasında olduğu iddiasını yineledi.

Kaynak, yeni iMac'in önümüzdeki yılın başlarında, hala M1 çipe sahip olan 2020'deki mevcut modele benzer bir tasarımla piyasaya sürülmesini bekliyor.

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