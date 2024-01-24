HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dikkat çeken görüntü! Ankara ulaşımını rahatlatacak plan ve yeni raylı sistem projesi

Dikkat çeken görüntü! Ankara ulaşımını rahatlatacak plan ve yeni raylı sistem projesi

24.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı resmi sosyal medya paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yakışan vazifelere imza atacağız” dedi.

Dikkat çeken görüntü! Ankara ulaşımını rahatlatacak plan ve yeni raylı sistem projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi’nde AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara’nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak istişare edildi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ

Bakan Uraloğlu resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemiz de başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.” ifadelerine yer verdi.

hgfhf

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Emekli maaşları için Erdoğan'a çağrı yaptı! Son zamlar sonrası Akşener'den ilk çıkış: Yükü derhal kaldırınSon dakika | Emekli maaşları için Erdoğan'a çağrı yaptı! Son zamlar sonrası Akşener'den ilk çıkış: Yükü derhal kaldırın
Altun'dan önemli açıklamalar!Altun'dan önemli açıklamalar!
3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! 3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
En Çok Okunan Haberler
Nazlı Bulum ilk cinsel deneyimini anlattı!

Nazlı Bulum ilk cinsel deneyimini anlattı!

Türk mürettebatı taşıyan gemi battı! Panik görüntüleri: "Allah'ım batıyoruz"

Türk mürettebatı taşıyan gemi battı! Panik görüntüleri: "Allah'ım batıyoruz"

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı!

3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı!

CHP'de İstanbul hesapları sil baştan! "Demirtaş'ın emaneti"

CHP'de İstanbul hesapları sil baştan! "Demirtaş'ın emaneti"

Karadeniz üzerinden geliyor! 36 ilde kar yağışı

Karadeniz üzerinden geliyor! 36 ilde kar yağışı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.