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Dikkat çeken koronavirüs uyarısı: İnternet kafe ve cep telefonlarına dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

ülkemizde görülen koronavirüs vakası sonrasında dikkat çeken uyarılarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, internet kafelere, cep telefonlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dikkat çeken koronavirüs uyarısı: İnternet kafe ve cep telefonlarına dikkat!

Koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulunan Dodurka; ‘’Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler vakit geçirmek veya online dersleri izleyebilmek amacıyla internet kafelere daha fazla ilgi gösterecektir. Unutulmamalıdır ki kapalı alan ve insanların birbirinden mesafesi fazla olmadığı, ortak sandalye, koltuk, masa gibi eşyaların kullanıldığı her ortam bulaşıcı hastalıklar açısından risklidir. Eğer bu ortamlar az havalandırılıyorsa, güneş ışığı yeterince girmiyorsa bu risk daha fazladır. Farklı kişiler tarafından kullanılan bilgisayarlar, hem solunum havasındaki damlacıklar içindeki virüsün hem de ellerdeki virüsün kolayca tutunabileceği eşyalardandır. Bu nedenle bu tür ortamlara dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır.’’ diye belirtti.

Cep telefonlarına da çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof.Dr.H.Tamer Dodruka sözlerine şöyle devam etti; ’’Yine, doğrudan ağıza yaklaştırılan ve kişinin nefesiyle doğrudan temas eden cep telefonları virüsün en yoğun olarak bulunabileceği kişisel eşyalardandır. Bu nedenle başkasının cep telefonlarına el bile sürmek tehlikeli olabilir. Şüphesiz sadece cep telefonlarıyla değil, işyerlerinde sık ve ortak kullanılabilen yazıcı, fotokopi makinası, kalem gibi büro eşyalarıyla temastan sonra ellerin yıkanması ihmal edilmemelidir. Mümkün olduğunca ortak malzeme kullanılmamalıdır.’’

Koronavirüs direnci düşük bünyelerde çok daha tehlikeli olurlar diyen Dodurka ’’Korona virüsün bulaşma yolu her ne kadar solunum sistemi olsa da, vücut bağışıklığını zayıflatmamak için diğer yollarla bulaşan hastalıklardan da iyice korunmalı, örneğin sindirim yoluyla alınabilecek mikroorganizmalara karşı gıda hijyenine mutlak suretle dikkat edilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

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