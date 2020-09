Dikkat çeken öneri! 'Karantinadakiler ilan edilsin'

'İNTERNETTE İLAN EDİN'

Hastalıkla mücadelede şeffaf olunması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, "Herkes tüm verilere ulaşabilmeli. Buna ulaşabildikleri takdirde durumun vahametinin o tabloda görünenden çok daha fazla olduğunu herkes anlayacaktır. Bunun için ne lazım? Zor bir şey değil. Bu hastanede kaç hasta var? İsimleriyle yazın, New York Belediyesi'ne bakın, her sokakta kaç hasta olduğunu, kaç numarada oturduğunu bilirsiniz. New York Belediyesi gibi, bu hastanede ne kadar, o sokakta, bu mahallede ne kadar, bunları dökün. Kaçı tedavide, kaç kişi karantinada bunları dökün. Şu anda yoğun bakımlarda Türkiye’de kaç hasta yatıyor? Hastane hastane web sitesinde ilan edilme zorunluluğu getirin. Bütün devlet hastaneleri ilan etsin. Covid testleri kime yapılmış? Neden öyle yapılmış? Bunları internette ilan edin" ifadelerini kullandı.

'FARKINDALIĞI ARTIRMAK GEREKİYOR'

Prof. Dr. Ünal, vatandaşların maske, hijyen kurallarına uyduğunu ifade ederek, "Mesafe ve toplu aktiviteler konusunda halkımızı uyarıyorum. İşler kötü gidiyor. Lütfen bu kurallara uyun. Bakın İngiltere’de günde 3 bin vaka çıkıyor, Johnson 6 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı ve cezai müeyyide var. Türkiye'de 6 kişiden fazla insan her yerde bir araya geliyor ve bu gidişatta Johnson gibi davranmak lazım. Bununla ilgili farkındalığı artırırsak Covid salgınını engelleriz. Farkındalığı artırmanın bir parçası ise halka bunu öğretmenin, sonuçlarını göstermenin ötesinde devletin de tabii bu farkındalığı olmayanlara ceza kestiğinin, cezai müeyyide uyguladığının da net olarak bilinmesi gerekiyor. Başka türlü bundan kurtulamayacağız" dedi.