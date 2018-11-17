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Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yerel seçimlerde Ak Parti'nin bazı büyükşehirlerde seçimi kaybedeceğini öne sürerek, "31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Manisa'da belediye başkanlıklarını kaybedecek. Ya Ak Parti kaybedecek, ya da millet kaybedecek" dedi.

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Koncuk, kentte ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basına açıklamalarda bulunan İsmail Koncuk, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere değindi. Ak Parti'nin İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı büyükşehirleri kaybedeceğini söyleyen Koncuk, "İddiamız şu; 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Manisa’da belediye başkanlıklarını kaybedecek. Ya Ak Parti kaybedecek, ya da millet kaybedecek. Önümüzde iki tercih var. Milletten kopmuş siyasi iktidarın bu kopuşunu, millete tepeden bakmayı ya onaylayacağız ya da 'dur' diyeceğiz" dedi.

Ak Parti'nin milleti unuttuğunu ve milletten koptuğunu öne süren Koncuk, "Benim çocuğum evde işsiz, cebimde param yok, geçimimi sağlayamıyorum sen dolayısıyla çizmeyi aştın' diyeceğiz. Milletimiz gerekli cezayı İstanbul’da, Ankara’da, Kastamonu’da, Adana’da, Mersin'de verecektir. Çünkü beceriksizliğin bedeli sandıkta milletin hesap sorması sonucu ile karşılanır. Bunu hep birlikte 31 Mart seçimlerinde göreceğiz" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bahsedilen illerde AKP kazanırsa istifa edecekmisin. Atmayacak, atınca tutturacaksın. Yada o koltukta oturmayacaksın.
yok yok iyi böyle, mazallah cehape gelse ortağı cemaat darbe yapardı, 16 yılda milletin yarisi diğer yarisina düşman olurdu, cehape gelseydi düne kadar bir yüzükle geldim diyenlerin trilyonluk onlarca gemiciği, villaciklari, mazallah cehape gelseydi kendileri karun olur, millete darmaduman olurdu, iyi böyle iyi, verdikce coşkuyu, daha fazla volume diyen kitleye iyi boyle mazallah cehape zihniyeti gelse yargiyi margiyi kendine bağlar hesap soramazdik, milletin hizmetkari degil, biz onun hizmetkari olurduk mazallah hahahhaaa paralari sifirlarlardi, devlet bankamizin gen.md.abd de halen tutuklu o
görende derki bir adana milletvekili sıfatıyla adanaya bir faydan olmuş .Adana türkiyenin dördüncü büyük kenti iken şuan 10 uncu oldu nerdeyse dünyadan haberin yok ayrıca adana büyükşehir belediyesi mhp de bilgin olsun ben 50 yaşındayım senin adana milletvekili olduğunu yeni görüyorum ne işin var kastamonuda kastamonunun milletvekilimi yok ?avanta geçiniyorsunuz işkembeden konuşuyorsunuz nokta...
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