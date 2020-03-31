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Dikkat! Çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmayı asla ihmal etmeyin!

Göksi Beköz Göksi Beköz
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir davranışın sürekli tekrar ederek uzun bir süreye yayılmasıyla kazanılan alışkanlıklar, hayatımızı şekillendirme ve devam ettirme yönünde büyük önem taşır. Doğum anından itibaren bireyler birtakım davranışları tekrar ederek alışkanlık edinmeye başlar. Sağlıklı ve başarılı birey olmaları için çocuklara kazandırılması gereken alışkanlıklar nelerdir?

Dikkat! Çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmayı asla ihmal etmeyin!

Alışkanlıklar, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bazen de zorlaştırarak zararlı boyutlara ulaşabilir. Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklar da birtakım alışkanlıklara sahip olur ve hayatlarını bu alışkanlıkların çevresinde şekillendirir. Çocuklarda temel alışkanlıkların, aileyle öğrenilmeye başladığı düşünülürse kazandırılacak alışkanlıklar hayati önem taşır. Okul öncesinde ve okul eğitimi süresince ebeveynlerin, çocuklarını olumlu yönde etkileyerek yararlı alışkanlıklar edinmelerini sağlamaları önemlidir.

ÇOCUKLARA MUTLAKA KAZANDIRILMASI GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

Temel alışkanlıkların kazanılması çocuğun doğumuyla başlar, aileyle şekillenir ve okul eğitimiyle belirgin bir hal alır. Alışkanlıkların temelindeki ilk etken, çocuğun bakımında rol alan kişidir. Bakım veren anne olabildiği gibi, bazen baba bazen de babaanne/anneanne olabilir. Bakım veren çocuğun beslenme, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılarken sergilediği duyarlılık ve kararlılık çocuğun ilk alışkanlıklarını kazanmasında etkilidir. Aynı şekilde bakım veren kişisinin çocuğa karşı gösterdiği sevgi, çocuğun ilk düşünce kalıplarını oluşturarak yeni alışkanlıklar kazanmasına sağlar. 0-3 yaş arasında çocuk ağladığı zaman bakım verenin doğru zamanda çocukla ilgilenmesi "kadınlar/erkekler şefkatlidir, ben seviliyorum" gibi düşünceler edinmesini sağlarken bakım verenin çocukla ilgilenmemesi "kadınlar/erkekler güvenilmezdir, ben sevilmeye değer değilim" düşüncesine yol açarak çocuğun gelişiminde zararlı alışkanlıklar edinmesine yol açabilir. Davranışlar, sık tekrara bağlı olarak alışkanlığa dönüştüğü için kazanılan bir alışkanlığın sonradan değiştirilmesi çok zordur.

DÜZEN ALIŞKANLIKLARI

Uyku Düzeni
Kişisel Bakım Alışkanlıkları (diş fırçalama, el yıkama, tırnak kesme vs.)
Tuvalet Alışkanlığı
Bireysel Sorumlulukların Kazanımı (yatağını toplama, oyuncaklarını toplama vs.)

YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARI

Sofra Düzeni
Kendi Yiyebilme Becerisi
Öğün Zamanına Uyum Sağlama Becerisi

DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI,

Sorumluluk Alma
Zaman Yönetimi
Planlama
Kendi Başına Hareket Edebilme

Temel alışkanlıklar, çocuklara doğru zamanda doğru bir eğitimle aktarıldığında gelişimlerine katkıda bulunur. Temel alışkanlıkların edinilmesi çocuklarda, öz güven, öz saygı, farkındalık ve motivasyon gibi güdüleri besleyerek güçlü birer kişiliğe sahip olmalarını sağlar.

ALIŞKANLIK KAZANDIRMADA UYGULANMASI GEREKEN ADIMLAR

Adım 1: Bilgilendirme

Kazanılması ya da değiştirilmesi amaçlanan alışkanlığın çocuğun fiziksel, psikolojik gelişimine uygunluğu belirlenerek çocuğun bu alışkanlığı bir ihtiyaç olarak görmesi sağlanmalıdır. Çocuğa bu davranışı doğru şekilde aktarmak özümseyerek kabul etmesini kolaylaştıracaktır. Bu adımda, çocuğun ihtiyaç ve düşünceleri göz önünde bulundurulmalı, yasak koyucu ve suçlayıcı iletişimden kaçınılmalıdır.

Adım 2: Kontrol Etme

Söz konusu davranışın kabul edilmesi veya değiştirilmesi biraz zaman alabilir. Bu süreçte çocuğu kontrol ederek hedeflenen alışkanlığı ne derece özümsediği kontrol edilir. Çocuğun davranışları takibe alınarak olumlu ya da olumsuz sonuçları sabırla takip etmek gerekir.

Adım 3: Geri Bildirim

Süreç hakkında çocuğa geri bildirim vermek, istenilen davranışın kabul edilmesi veya değiştirilmesi için önemlidir. Sözlü veya sözsüz iletişim kurarak çocuğa gidişatı hakkında bilgi vermek önemsendiğini ve ona destek olunduğu düşüncesini geliştirir. Geri bildirim aşamasında çocukla işbirliği yaparak süreci birlikte yönetmek gerekir.

Adım 4: Hatırlatma

Eğer tüm adımlar uygulandığı halde ilgili davranışın kazanımı ya da değişimi söz konusu değilse hatırlatma sürecine girilmesi gerekir. Bilgilendirme aşamasına tekrar dönülerek çocuk istenilen davranışı kazanana dek devam eder.

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