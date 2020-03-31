Dikkat! Çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmayı asla ihmal etmeyin!

Alışkanlıklar, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bazen de zorlaştırarak zararlı boyutlara ulaşabilir. Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklar da birtakım alışkanlıklara sahip olur ve hayatlarını bu alışkanlıkların çevresinde şekillendirir. Çocuklarda temel alışkanlıkların, aileyle öğrenilmeye başladığı düşünülürse kazandırılacak alışkanlıklar hayati önem taşır. Okul öncesinde ve okul eğitimi süresince ebeveynlerin, çocuklarını olumlu yönde etkileyerek yararlı alışkanlıklar edinmelerini sağlamaları önemlidir.

ÇOCUKLARA MUTLAKA KAZANDIRILMASI GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

Temel alışkanlıkların kazanılması çocuğun doğumuyla başlar, aileyle şekillenir ve okul eğitimiyle belirgin bir hal alır. Alışkanlıkların temelindeki ilk etken, çocuğun bakımında rol alan kişidir. Bakım veren anne olabildiği gibi, bazen baba bazen de babaanne/anneanne olabilir. Bakım veren çocuğun beslenme, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılarken sergilediği duyarlılık ve kararlılık çocuğun ilk alışkanlıklarını kazanmasında etkilidir. Aynı şekilde bakım veren kişisinin çocuğa karşı gösterdiği sevgi, çocuğun ilk düşünce kalıplarını oluşturarak yeni alışkanlıklar kazanmasına sağlar. 0-3 yaş arasında çocuk ağladığı zaman bakım verenin doğru zamanda çocukla ilgilenmesi "kadınlar/erkekler şefkatlidir, ben seviliyorum" gibi düşünceler edinmesini sağlarken bakım verenin çocukla ilgilenmemesi "kadınlar/erkekler güvenilmezdir, ben sevilmeye değer değilim" düşüncesine yol açarak çocuğun gelişiminde zararlı alışkanlıklar edinmesine yol açabilir. Davranışlar, sık tekrara bağlı olarak alışkanlığa dönüştüğü için kazanılan bir alışkanlığın sonradan değiştirilmesi çok zordur.