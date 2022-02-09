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Dikkat! Çocukları bekleyen sinsi tehdit: MIS-C

09.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve babalar dikkat! Covid 19’u geçiren çocuklarda 4-5 hafta sonra rastlanan dirençli ateş, ishal, döküntü, eklem ve karın ağrısı MIS-C sendromu belirtisi olabilir. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Dikkat! Çocukları bekleyen sinsi tehdit: MIS-C

Covid-19’u herhangi bir belirti olmadan geçiren çocuklar, enfeksiyondan 4-6 hafta sonra nadir bir hastalık olan Multisistem İnflamatuar Sendroma (MIS-C) yakalanabilmektedirler. Yüksek ateş, karın ağrısı, kusma, ishal, ağız ve dudaklarda çatlama gibi bulgularla kendini gösteren hastalık, tekli ya da çoklu organ yetmezliğine kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilmektedir.

MIS-C ÇOCUKLARDA YENİ TANIMLANAN HASTALIK

MIS-C Sendromu hakkında ailelerin dikkatini çeken Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin, hastalıkla ilgili şu noktalara değindi: “Çocuklarda Covid-19 geçirme sıklığı erişkinlere göre daha düşük olmasına rağmen MIS-C gibi sonrasında gelişen yoğun inflamasyon süreci ve pek çok organı olumsuz yönde etkilemektedir. MIS-C basit belirtilerle başlayabildiği gibi eşlik eden kronik hastalıklar ve vücudun savunmasındaki zayıflığa bağlı olarak ağır seyredebilmektedir. MIS-C hastalığı şu an için nadir görülse de bu yeni hastalık tablosu hem hekimleri hem de ebeveynleri tedirgin etmektedir.”

BİRÇOK AİLE ÇOCUĞUNUN COVİD-19 GEÇİRDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL

Birçok ailenin çocuğunun Covid-19 geçirdiğinin farkında bile olmadığını belirten Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin “Çocuklarda hastalığa ait bulguların daha hafif seyretmesi hatta bazen ayakta geçirilmesi aileleri yanıltabilmektedir. Ancak bazen Covid-19 enfeksiyonu bağışıklık sistemi aşırı uyarılabilmekte ve MIS-C hastalığının ağır tablosu ile karşı karşıya kalmak mümkün olabilmektedir” şeklinde konuştu.

HIZLICA TEŞHİS EDİLDİĞİNDE KALICI HASAR BIRAKMIYOR

MIS-C hastalığının nadir görülen Kawasaki hastalığıyla benzer özellikler taşıdığına da dikkat çeken Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin “Benzer semptomlar gösterse de MIS-C’de, Kawasaki’ye özgü klasik göz iltihabı, BGG aşı bölgesinde kızarma ve çilek dili görülmemektedir. Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli belirtiler Covid-19 geçiren çocuklarda 4 ila 6 hafta sonrasında en az dört gün süren dirençli ateş ortaya çıkmasıdır. Bu durumda ailelerin hemen bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Tedavisi mümkün olan bu hastalık hızlıca teşhis ve tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmadan iyileşebilmektedir. Ebeveynlerin Covid-19 enfeksiyonlarından korunmada kendileri kadar çocukları için de benzer önlemleri almaları gerekir. Çocuklar da sosyal mesafe, maske, el yıkama ve uzun süre kapalı ortamlarda zaman geçirmekten kaçınmalı” dedi.

TÜRKİYE ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ HAKKINDA:

Ülkemizde alerji ve immünoloji alanında kurulan ilk dernek olan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), erişkin - çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişimine katkı sağlamayı ve alerjik – immünolojik hastalıklar konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen AİD, uluslararası katılımlı kongre ve bilimsel toplantılar gerçekleştirerek branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) iş birliği yapan dernek bu iş birliklerinin ışığında uluslararası kurumların düzenlediği kongre ve kursları ülkemizde başarıyla gerçekleştirmiş, ülkemizi başarıyla temsil ederek biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Yine farkındalık yaratma misyonuyla öne çıkan dernek, üyeleri için bilimsel toplantılara katılımı için maddi destek sağlamakta dernek üyeleri dışında da bedelsiz bir şekilde kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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