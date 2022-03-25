Dikkat! Çok sayıda sağlık sorununa yol açabilir: İşte aşırı zayıflığın zararları...

Uzmanlar, sosyal medyanın yaygınlaşması sebebiyle dış görünüşüne dikkat etmek için sağlık diyetler uygulayan kişileri uyarıyor. Yanlış beslenme ve katı diyetler fazla kilo veren kişilerde birçok sonuca yol açabiliyor. Aşırı zayıflığın zararları ile katı diyetlerin nelere yol açabileceğine haberimizde yer verdik.

AŞIRI ZAYIFLIK ÖLDÜRÜR MÜ?

Uzmanlar, aşırı zayıflığın şişmanlıkta olduğu gibi çok sayıda sağlık sorununa neden olduğunu vurguluyor. Beden kitle indeksi değeri, boy uzunluğunun karesine bölenerek hesaplanmaktadır. Buna göre Beden kitle indeksi değeri 18,5 kg/metre karenin altında olan kişiler zayıf olarak geğerlendirilmektedir. Aşırı zayıflık can sıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Beden Kitle İndeksinin 20'nin altında olması ölüm riskini yükseltip birçok rahatsızlığa davetiye çıkarır.

Fazla düşük kilolu kişilerde halsizlik, uyku hali, saç- tırnak-cilt rahatsızlıkları çok sayıda sorun görülebilir.

Zayıf kişiler istedikleri takdirde bir beslenme uzmanından yardım alarak kilo alabilirler. Kendi kendine kilo almak isteyen kişiler de yüksek kalori alarak hata yapabiliyorlar. Bu durum yağ oranının artmasına sebep olduğu gibi beraberinde de birçok sağlık sorunu getiriyor.

AŞIRI ZAYIFLIĞIN ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı zayıflık ciltte kırılığa, baş dönmesi, anemi, adet düzensizliği, nabız atışında bozukluk ve kötü görünüme neden olur. Öte yandan çocuklarda büyüme geriliği görülürken, fazla zayıf kişilerin hastalıklara karşı dirençlerinin düşük olduğu bilinmektedir. Aşırı zayıf kişilerin enfeksiyon kapmaları daha kolaydır. Çabuk yorulur, hastalık süreçleri daha uzun olur. Fazla zayıflık yaşam süresini kısaltır.

